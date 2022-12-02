Депутаты поддержали законопроект об увеличении доли электробусов в городах с населением более 250 тысяч человек до 50% парка. Речь идет о перспективах 2027 года.

По мнению народных избранников, использование электрических автобусов является одним из приоритетных направлений развития городского транспорта.

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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №8172 "О некоторых вопросах использования транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, и внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по преодолению топливной зависимости и развитию электрозарядной инфраструктуры и электрических транспортных средств" и установить минимальную долю электробусов среди парка автобусов в среднесрочной перспективе. За соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов.

Законопроект предлагает внести изменения в Закон "Об автомобильном транспорте" и определить минимальную обязательную долю электробусов в городах с населением более 250 тысяч человек в среднесрочной перспективе.

Согласно документу, к 2027 году на городских автобусных маршрутах общего пользования в городах с общей численностью населения более 250 тысяч человек количество электробусов в процентной доле среди парка автобусов должно составлять не менее 25% на 1 января 2027 года, не менее 50% на 1 января В 2030 году. года.

Изменениями к Закону "О дорожном движении" парламентарии предлагают дополнительно отнести к компетенции городских советов и их исполнительных органов, районных советов и районных государственных администраций определение способов стимулирования использования электробусов, электрических колесных транспортных средств и других экологических видов транспорта.

Законопроектом также предусмотрены изменения в законодательство, направленные на развитие электрозарядной инфраструктуры.