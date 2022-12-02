Депутати підтримали законопроект про збільшення частки електробусів у містах із населенням понад 250 тисяч осіб до 50% від парку. Йдеться про перспективи 2027 року.

На думку народних обранців використання електричних автобусів є одним з пріоритетних напрямків розвитку міського транспорту.

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Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №8172 “Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, та внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подолання паливної залежності та розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів” та встановити мінімальну частку електробусів серед парку автобусів у середньостроковій перспективі. За відповідне рішення проголосувало 237 народних депутатів.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону "Про автомобільний транспорт" та визначити мінімальну обов'язкову частку електробусів у містах з населенням понад 250 тисяч осіб у середньостроковій перспективі.

Згідно з документом, до 2027 року на міських автобусних маршрутах загального користування у містах із загальною чисельністю населення понад 250 тисяч осіб кількість електробусів у відсотковій частці серед парку автобусів має становити не менше 25% на 1 січня 2027 року, не менше 50% на 1 січня 2030 року. року.

Змінами до Закону "Про дорожній рух" парламентарі пропонують додатково віднести до компетенції міських рад та їх виконавчих органів, районних рад та районних державних адміністрацій визначення шляхів стимулювання використання електробусів, електричних колісних транспортних засобів та інших екологічних видів транспорту.

Законопроектом також передбачено зміни до законодавства, спрямовані на розвиток електрозарядної інфраструктури.