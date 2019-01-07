Американський водій, який п’яним сів за кермо, скоїв одразу кілька помилок. Через це не лише потрапив у в’язницю, але й втратив репутацію на всю країну.

Мужчина з Палм Спрінг, що у Каліфорнії, добре відзначив прихід Нового року. А потім сів за кермо свого пікапу.

Він був настільки п’яний, що пошкодив запарковані поруч автомобілі. Але втік з місця пригоди. Потім він вирішив заїхати на стоянку, а для цього потрібно було ввести код перед шлагбаумом. П’яниця не зміг дотягнутись до кодового замка, а тому висунувся з машини так, що випав з неї. А ноги його застрягли у кермі.

Саме в такій позі поліція і застала його (на фото). І виклала це неподобство в Фейсбук. Тепер всі знайомі потішаюсься з бідолаги, поки той сидить у поліцейському відділку. А що – пити в Америці за кермом – це тобі не в Україні.

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