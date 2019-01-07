Американский водитель, который пьяным сел за руль, совершил сразу несколько ошибок. Поэтому не только попал в тюрьму, но и потерял репутацию на всю страну.

Мужчина из Палм Спринг, что в Калифорнии, хорошо отметил приход Нового года. А потом сел за руль своего пикапа.

Он был настолько пьян, что повредил припаркованные рядом автомобили. Но скрылся с места происшествия. Затем он решил заехать на стоянку, а для этого нужно было ввести код перед шлагбаумом. Пьяница не смог дотянуться до кодового замка, а потому высунулся из машины так, что выпал из нее. А ноги его застряли в руле.

Именно в такой позе полиция и застала его (на фото). И выложила это безобразие в Фейсбук. Теперь все знакомые насмехаются над бедолагой, пока тот сидит в полицейском участке. А что – пить в Америке за рулем – это тебе не в Украине.

Напомним, сколько шампанского можно выпить, если ты водитель.