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Водителя, который повредил 50 автомобилей, упекли в "психушку"

Водителя, который в Германии протаранил 50 автомобилей, травмировал почти три десятка людей и нанес ущерб на 1,8 млн евро, могут признать психически больным. По решению суда его временно поместили в психиатрическую больницу.
Полиция: такой хаос на дороге случается раз в 50 лет - Auto24

ФОТО: Алексей Талаш|

Сначала на него надели наручники, но потом передали медикам психиатрической больницы

Валентин Ожго
logo5 декабря, 18:10
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Масштабная авария в Германии, во время которой польский водитель протаранил полсотни автомобилей, о которой редакция Авто24 писала 2 декабря, получила продолжение. Появилась новая информация о состоянии водителя грузовика. А вот о травмированных людях в том инциденте ничего не упоминается.

По сообщению полиции Дюссельдорфа, задержанного водителя грузовика временно поместили в психиатрическую больницу. Мотивация такого поступка озвучена: "Есть четкие подозрения, что он мог быть психически больным. Поэтому полиция не считает его пригодным для содержания под стражей".

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Пребывание в психиатрической клинике имеет временный характер. Специалисты должны сделать свое заключение относительно диагноза. К тому времени вопрос содержания под стражей не будет стоять.

Пока неизвестно, как долго он будет в психиатрической больнице и "останется ли он там навсегда".

Адвокат Дэвид Лаква, который защищает интересы 30-летнего польского водителя, склоняется к мнению, что его клиент страдает острым психозом, поскольку тот ничего не помнит.

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В местной прокуратуре согласились с вероятным предварительным диагнозом. А представитель полиции в Дюссельдорфе подтвердил, что предварительное диагностирование стало основанием для принятия судебного решения о временном пребывании подозреваемого в психиатрической больнице.

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