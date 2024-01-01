Водителя, который повредил 50 автомобилей, упекли в "психушку"

Масштабная авария в Германии, во время которой польский водитель протаранил полсотни автомобилей, о которой редакция Авто24 писала 2 декабря, получила продолжение. Появилась новая информация о состоянии водителя грузовика. А вот о травмированных людях в том инциденте ничего не упоминается.

По сообщению полиции Дюссельдорфа, задержанного водителя грузовика временно поместили в психиатрическую больницу. Мотивация такого поступка озвучена: "Есть четкие подозрения, что он мог быть психически больным. Поэтому полиция не считает его пригодным для содержания под стражей".

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Пребывание в психиатрической клинике имеет временный характер. Специалисты должны сделать свое заключение относительно диагноза. К тому времени вопрос содержания под стражей не будет стоять.

Пока неизвестно, как долго он будет в психиатрической больнице и "останется ли он там навсегда".

Адвокат Дэвид Лаква, который защищает интересы 30-летнего польского водителя, склоняется к мнению, что его клиент страдает острым психозом, поскольку тот ничего не помнит.

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В местной прокуратуре согласились с вероятным предварительным диагнозом. А представитель полиции в Дюссельдорфе подтвердил, что предварительное диагностирование стало основанием для принятия судебного решения о временном пребывании подозреваемого в психиатрической больнице.