Водій відсудив у боса 35 мільйонів доларів: за що саме

За рішенням американського суду присяжних Каліфорнії мережа мегасупермаркетів повинна сплатити на користь позивача 34,7 мільйона доларів.

Як пише motorpasion.com, суд вдався до дуже суворого вироку на користь водія й зробив таку санкцію показовою, щоб іншим роботодавцям не кортіло робити подібне.

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По-перше, суд визнав, що жодного шахрайства з боку далекобійника не було. Хесус Джессі Фонсека 14 років зразково працював у розподільчому центрі Walmart Apple Valley (Сан-Бернардіно, Каліфорнія). Настільки, що після аварії він став частиною національної програми самої компанії як одне з облич водіїв.

Під час аварії у 2017 році інша вантажівка компанії врізалася в напівпричіп Фонсека, що спричинило наслідки. Медичний суд відкрив листок непрацездатності працівника, якому на той час було 54 роки. Лікарі зробили висновок, що хворий не повинен штовхати, тягнути або підіймати будь-яку вагу понад 5 кг, а також керувати комерційним транспортним засобом важкої розмірної групи протягом тривалого часу.

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Walmart поставив працівника під нагляд під час відпустки за станом здоров’я, тобто лікарняного. Втім, одного разу його бачили за кермом автомобіля та за присіданнями. Сам Джессі не приховував і повідомив, що їде в подорож зі своєю сім’єю в будинку на колесах. Річ у тому, що ювілейна дата подружнього життя припадала під час лікарняного, тож круїз вирішили не скасовувати.

Однак роботодавці не зрозуміли цього кроку та “пришили” працівникові шахрайство – звинуватили в протизаконному перебуванні у відпустці за непрацездатністю. Через ці причини водія звільнили з роботи, позбавивши належних виплат.

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Адвокати Фонсека довели у суді, що заборона водіння стосується комерційних важких автомобілів, а не особистих транспортних засобів легкої розмірної групи. Вони також зазначили, що "наклеп Walmart щодо Джессі був частиною схеми використання неправдивих звинувачень, щоб змусити постраждалих далекобійників повернутися на роботу або звільнити їх".

Водій комерційного транспорту навіть попри покращені умови в салоні, гарну ергономіку має не найкращу роботу: для людського тіла сидіння протягом 8 годин на день (мінімум), п’ять днів на тиждень і сотні днів на рік дається взнаки. Це постійна вібрація, потреба незліченну кількість разів підійматися і спускатися з кабіни, вгору і вниз до вантажної платформи (багато разів стрибаючи) або нахилів, щоб причепити/відчепити напівпричіп. І це без урахування вантажно-розвантажувальних робіт, за які не повинен нести відповідальність водій вантажівки.

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Суд присяжних погодився, що комерційний транспорт і приватний – різні за фізичним навантаженням на водія. Отож його поїздку в круїз на легкому автокемпері не слід вважати шахрайством.

Це стало відправною точкою у винесенні ухвали, за якою на користь позивача з Walmart стягнуто 25 мільйонів доларів за фінансові збитки. Ще 9,7 мільйона доларів стягнуто за неекономічні збитки, що включають психічні страждання, яких зазнав працівник через неправдиве звинувачення його в шахрайстві та, як наслідок, звільнення.