Водій відшмагав "зайців" ременем: що йому за це буде

З короткого відео стає зрозуміло, що в кузов напівпричепа тихцем пробралися й заховалися жінки-іммігрантки. В такий спосіб вони намагалися нелегально перетнути кордон із Францією. На це вказує Corriere TV, журналісти якого першими поширили відео на своєму каналі, сайті та на сторінці в Youtube.

Вочевидь, група "туристів" продумала все добре, але не врахувала, що комусь варто було все-таки лишитися зовні й надійно зачинити за "зайцями" двері. Цього не сталося й водій відразу ж помітив, що важелі фурнітури блокування дверей в неналежному їм стані.

Читайте також Через незаконні автоперегони 100 людей заарештовано, 48 машин потрапили на штрафмайданчик

Ось тоді й розпочався процес покарання за скоєне. Водій непросто виганяв так званих пасажирок, але й ще дав кожній з них добрий наганяй паском по дупі. Звісно, болісно. Але заслужено.

По суті, це був самосуд. Але що ж все-таки лишилося за кадром…

Що ж насправді було

Допоки долі водія не позаздриш. Він може стати підозрюваним у кримінальному впровадженні. Під час зупинки у Вентімільї в нинішній понеділок водій помітив злом і виявив присутність жінок-іммігранток у трейлері. Такий "гарем" дальнобійник бачити в себе не хотів.

Він негайно наказав їм залишити транспортний засіб, не бажаючи наражати себе на проблеми з інспекторськими службами. Це і зафіксував на відео інший, випадковий водій, котрий потім виклав відео в мережу.

Як було пізніше з’ясовано, сімнадцять жінок-іммігранток з Еритреї та Ефіопії увірвалися в трейлер. Їм було від 19 до 25 років. За день до цього усі ці жінки мали зареєструватися в центрі Карітас в Італії як нелегали. Вони там ночували, а потім пішли на стоянку вантажівок.

На очі їм потрапив трейлер, в якому вони сховалися. Намір один – нелегально втекти з Італії до сусідньої Франції, а там уже й далі. Нагадаємо, стоянка вантажівок у Вентімільї розміщена біля італійсько-французького кордону зі сторони смуги, що веде у Францію.

Читайте також Митники на кордоні забрали автозапчастини, які вважали "зайвими"

Після інциденту жінки-іммігрантки повернулися до центру Карітасу та розповіли про пережите, а тим часом у соцмережах з’явилося відео зі стоянки. Сюжет набрав таку кількість переглядів, що інцидентом зацікавилися журналісти, поліція та прокуратура.

Слідство триває, але є один нюанс

Поліція почала розслідування за цим фактом і встановила особу водія, який є громадянином Угорщини. Справи доволі кепські: чоловіка можуть звинуватити у "самовільному здійсненні своїх прав шляхом насильства щодо іншої особи", затримати та доставити до суду.

В Італії за такий вчинок водієві може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти місяців. Однак є один нюанс. Таку справу можна порушити лише за скаргою однієї з потерпілих. Поки жодна з жінок такої скарги не подала.

Читайте також Черги на кордонах з Німеччиною не зникнуть до кінця року

В цій доволі проблемній ситуації справа завмерла. Прокуратура чекає подальшого розвитку подій, обвинувачення водієві так і не висунуті.

Якщо така заява від котроїсь з жінок з’явиться, то заявниця, тобто жінка-іммігрантка, автоматично несе відповідальність за злам транспортного засобу та накладення на водія фінансового штрафу чи навіть підозри в причетності до контрабанди.

Це не колаж, а рентгенівське сканування вантажівки, в якій в аналогічному випадку заховалися нелегали. Фото: thephoblographer.com

Італійські ЗМІ про це жодним чином не згадують, оскільки проблема злому причепів у Вентімільї поширена. Намети прибулих розбиті вздовж шосе, місцеві організації вже неодноразово били на сполох про кризу, що назріває.

Сам собі режисер

В тому сюжеті сценаристом, режисером і актором першого плану виступав роздратований шофер. Колеги такі дії зрозуміли, адже за виявлених в дорозі чи на кордоні незаконних пасажирів водієві загрожує не тільки штраф. Однак не всі такий вчинок схвалюють, багато хто засуджує, мовляв, негоже влаштовувати самосуд та лупцювати людей, тим паче жінок.

Читайте також Які товари найчастіше намагаються провести через кордон автомобілями

Мережа розділилася на два табори. Водій, який змушував жінок-іммігранток вийти з трейлера та ще й давав добрячого пам’ятного чи то паском, чи то шлеями з системи кріплення вантажу, підкинув ЗМІ проблемні теми незаконного переховування, перевезення у вантажівках мігрантів та перетину ними таким чином кордонів.

З одного боку наводяться думки організацій захисту іммігрантів, які називають таку поведінку "середньовічними практиками". З іншого боку звучать заяви водіїв про зростання небезпеки на італо-французькому кордоні, неодноразові зломи причепів і штрафи для них за це на наступних етапах маршруту.

При цьому жоден з водіїв до поліції щодо події на стоянці не зателефонував. Хлопці знають ціну таким "зайцям".

Цінник штрафів за перевезення нелегалів кусається

Покарання водії за незаконне перевезення нелегалів дорогами Європи, в т.ч. через кордон, доволі суворе. Як правило, іммігранти не зупиняються на Франції, прямують до Німеччини, Великої Британії. Їдуть у Швецію, Фінляндію, де також добре жити.

Читайте також Італія передала Україні 45 пожежних машин

У Великобританії ще в лютому 2023 року змінили покарання за ввезення нелегальних іммігрантів, включаючи покарання за те, що транспортний засіб не забезпечено належним чином. Багато перевізників досі не знають, що їх недотримання може призвести до серйозного фінансового штрафу.

Державний секретар Сполученого Королівства може накласти штраф на особу, винну в тому, що вона не забезпечила безпеки великовагового автомобіля. Відповідальними особами є власники, орендарі та водії, а у випадку відчеплених причепів – власники, орендарі та оператори.

Максимальний штраф становить 6000 фунтів стерлінгів (321 576 грн) на особу, винуватця інциденту. Усі відповідальні особи (водій, роботодавець, підрядник тощо) можуть заплатити загалом 12 000 фунтів стерлінгів (643 138 грн). В такому разі водія, котрий відшмагав порушниць, можна зрозуміти.