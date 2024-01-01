Черги на кордонах з Німеччиною не зникнуть до кінця року

Відповідний наказ про продовження перевірок на в’їзді до країни зі сторони Польщі, Чехії та Швейцарії ще на шість місяців віддала міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фазер. Ситуація з мігрантами набула небувалих масштабів.

Це спонукало шукати рішення, у т. ч. й не дуже популярні. Як повідомляє МВС ФРН, з 16 жовтня 2023 року в рамках тимчасово відновленого контролю на внутрішньому кордоні з Польщею, Чехією, Австрією та Швейцарією федеральна поліція виявила близько 37 600 несанкціонованих в’їздів і здійснила близько 23 000 заходів для запобігання в’їзду або припинення проживання.

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Вжиті заходи виявилися результативними.Федеральна поліція затримала близько 920 контрабандистів. Кількість несанкціонованих проникнень, скоротилася з приблизно 21 000 у вересні 2023 року до приблизно 7 500 у квітні 2024 року. Роботу вирішено продовжити.

Таким чином, замість того, щоб закінчити раніше запроваджені перевірки 15 червня, як зазначалося в попередньому графіку, труднощі при перетині кордону можуть тривати щонайменше до 15 грудня. Найскладніше у цій ситуації буде водіям-далекобійникам. Протягом додаткових 25 тижнів їм в рейсах через черги на кордоні з ФРН доведеться простояти деякий час.

На кордонах з трьома країнами Німеччина додатково запроваджує посилений контроль ще на шість місяців. Фото: Франк Хаммершмідт

"Ми продовжуємо діяти послідовно, щоб зупинити діяльність контрабандистів і обмежити нелегальну міграцію. З цією метою ми продовжуємо контроль на наших сухопутних кордонах з Польщею, Чеською Республікою та Швейцарією ще на шість місяців, до середини грудня 2024 року", – заявила міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фазе.

Чи не найскладніша ситуація очікується на польсько-німецькому кордоні. Саме з території Польщі прагне проникнути до Німеччини чи не найбільше нелегалів. Нині на всіх дорогах, що входять відтіля до ФРН, введено посилений контроль.

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Минулої доби на польсько-німецькому кордоні у Свецьку довжина черги вантажних автомобілів становила близько 8 кілометрів і починалася задовго до MOP-у Gnilec.

Федеральна поліція взялася гнучко використовувати весь пакет стаціонарних і мобільних заходів прикордонної поліції, залежно від поточної ситуації. Речник міністерства підтвердив, що прикордонні перевірки є ефективним і необхідним засобом запобігання нелегальній імміграції.

Уряд Німеччини офіційно проінформував Брюссель про свої плани, зазначивши, що таке рішення прийнято для протидії нелегальній імміграції та діяльності контрабандистів, які спеціалізуються на переправленні людей через німецький кордон.