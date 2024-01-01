Очереди на границах с Германией не исчезнут до конца года

Соответствующий приказ о продлении проверок на въезде в страну со стороны Польши, Чехии и Швейцарии еще на шесть месяцев отдала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фазер. Ситуация с мигрантами приобрела небывалые масштабы.

Это побудило искать решения, в т. ч. и не очень популярные. Как сообщает МВД ФРГ, с 16 октября 2023 года в рамках временно восстановленного контроля на внутренней границе с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией федеральная полиция обнаружила около 37 600 несанкционированных въездов и осуществила около 23 000 мероприятий для предотвращения въезда или прекращения проживания.

Читайте также Германия упростила порядок получения документов для украинских водителей

Принятые меры оказались результативными, Федеральная полиция задержала около 920 контрабандистов. Количество несанкционированных проникновений, сократилось с примерно 21 000 в сентябре 2023 года до примерно 7 500 в апреле 2024 года. Работу решено продолжить.

Таким образом, вместо того, чтобы закончить ранее введенные проверки 15 июня, как отмечалось в предыдущем графике, трудности при пересечении границы могут продолжаться как минимум до 15 декабря. Сложнее всего в этой ситуации будет водителям-дальнобойщикам. В течение дополнительных 25 недель им в рейсах из-за очередей на границе с ФРГ придется простоять некоторое время.

На границах с тремя странами Германия дополнительно вводит усиленный контроль еще на шесть месяцев. Фото: Франк Хаммершмидт

"Мы продолжаем действовать последовательно, чтобы остановить деятельность контрабандистов и ограничить нелегальную миграцию. С этой целью мы продолжаем контроль на наших сухопутных границах с Польшей, Чешской Республикой и Швейцарией еще на шесть месяцев, до середины декабря 2024 года", – заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фазе.

Едва ли не самая сложная ситуация ожидается на польско-немецкой границе. Именно с территории Польши стремится проникнуть в Германию больше всего нелегалов. Сейчас на всех дорогах, входящих оттуда в ФРГ, введен усиленный контроль.

Читайте также Чтобы общественный транспорт не чадил: что для этого делает Германия

За прошедшие сутки на польско-немецкой границе в Свецке длина очереди грузовых автомобилей составляла около 8 километров и начиналась задолго до MOP-у Gnilec.

Федеральная полиция взялась гибко использовать весь пакет стационарных и мобильных мероприятий пограничной полиции, в зависимости от текущей ситуации. Представитель министерства подтвердил, что пограничные проверки являются эффективным и необходимым средством предотвращения нелегальной иммиграции.

Правительство Германии официально проинформировало Брюссель о своих планах, отметив, что такое решение принято для противодействия нелегальной иммиграции и деятельности контрабандистов, которые специализируются на переправке людей через немецкую границу.