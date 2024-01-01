Германия упростила порядок получения документов для украинских водителей

Разработанные и внесенные на рассмотрение правительства Федеральным министерством цифровых технологий и транспорта (BMDV) изменения в Закон о квалификации профессиональных водителей упростят признание водительских документов украинцев и помогут в конвертации украинских водительских удостоверений на всей территории Германии. Об этом сообщает немецкое транспортно-логистическое издание VerkehrsRundschau.

Таким образом, BMDV протянул руку помощи украинским профессионалам в сегменте коммерческих перевозок, облегчая нашим водителям доступ к профессии. Основанием для такого решения стал огромный дефицит профессиональных водителей. В четверг, 23 мая, Федеральный кабинет одобрил проект закона, не затягивая процедуру рассмотрения.

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"Мы боремся с нехваткой квалифицированных работников и упрощаем водителям получить профессию. Потому что без них логистика заходит в тупик и без них невозможен рост. Мы также используем возможности, которые предлагает цифровизация. Украинские профессиональные водители могут получить признание квалификации, пройдя дополнительное обучение и тестирование", – комментирует ситуацию на рынке труда Федеральный министр Фолькер Виссинг.





Дефицит водителей коммерческого транспорта может негативно сказаться на внутренних и международных грузовых перевозках. Иллюстративное фото с сайта geotab.com

По его словам, в будущем экзамен на ускоренную базовую квалификацию даже можно будет сдавать на нескольких иностранных языках. Экзамен на ускоренное получение базовой квалификации профессиональных водителей, кроме немецкого, планируется принимать на одном из восьми иностранных языков. Это – английский, украинский, стандартный арабский, хорватский, польский, румынский и русский языки.

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Внедрение цифровых уроков в подготовку профессиональных водителей сделает обучение более современным и гибким, а профиль работы в целом – более привлекательным. Уточняется, что законопроект о квалификации профессиональных водителей предусматривает введение электронного обучения в форме цифровых уроков в рамках повышения квалификации профессиональных водителей.

Недостаток квалифицированных профессиональных водителей – одна из актуальных и болезненных проблем транспортно-логистической отрасли не только Германии, но и всей Европы. Иллюстративное фото с сайта phoenixtruckingjobs.com

Также сообщается, что для упрощенного доступа к профессии в Германии Кабинет министров принял решение о национальном исключительном регламенте Украины: Регламент (ЕС) 2022/1280 позволяет государствам-членам признавать украинские квалификационные сертификаты водителя (ограниченные продолжительностью статуса защиты), если они прошли дополнительное обучение и тестирование.

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Кроме этого, Украину планируют включить в перечень государств в приложении 11 Постановления о водительских правах. Это дает возможность обменять водительское удостоверение без сдачи экзамена. Другие меры включают расширение языкового каталога для теоретического экзамена на водительские права, чтобы включить украинский и курманджи.