Вышел очередной отчет Всемирной организации автомобильного транспорта IRU, в котором говорится о дефиците водителей грузовиков в Европе. Большая часть транспортных компаний не могут расширить свой бизнес из-за нехватки водителей.

По итогам исследований IRU 2023, в котором было опрошено более 1000 европейских операторов автомобильных перевозок грузов, нехватка водителей грузовиков затормозил развитие бизнеса. Последствия дефицита вылились в снижение производительности для почти 50% компаний и падение дохода для 39%.

В Евросоюзе, Норвегии и Великобритании вместе не хватает более 233 000 водителей грузовиков. По прогнозам, к 2028 году это количество превысит 745 000 из-за отставки водителей, если не будут приняты значительные меры.

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Кадровый состав европейского сообщества профессиональных водителей грузовиков стареет, имея сейчас средний возраст 47 лет. Треть профессиональных водителей старше 55 лет и, как ожидается, выйдет на пенсию в ближайшие десять лет, тогда как менее 5% имеют возраст до 25 лет.

С целью преодоления кризисных последствий более 70% европейских компаний принимают меры для удержания и привлечения новых водителей. В основном акцент более половины операторов делается на стимулировании труда водителей через вознаграждения за эффективность и повышение зарплаты. Теперь в Европе в среднем общая зарплата водителя грузовика на 55% выше национальной минимальной заработной платы, а в Нидерландах этот показатель достигает 133%.

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Среди других мероприятий, которые внедряют операторы, стали инвестиции в лучшие транспортные средства (44%), покрытие расходов на доступ к профессии (35%) и предоставление возможностей повышения квалификации (25%).

Инфографика: IRU

Высокая стоимость получения удостоверения водителя грузовика и профессиональной квалификации в Европе, которая в среднем в 3,7 раза превышает среднемесячную минимальную заработную плату, является существенным препятствием для привлечения людей к этой профессии, особенно молодежи.

Самый старый британский водитель грузовика Брайан Уилсон в 70 лет продолжает работать. Фото: Scott Merrylees

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Директор IRU по адвокации в ЕС Ралука Мариан отметила, что последний отчет IRU о нехватке водителей грузовиков в Европе четко демонстрирует, что нехватка водителей наносит ущерб компаниям, занимающихся автоперевозками, и, соответственно, торговли ЕС.

"Что касается барьеров, то, например, "разрыв между школой и колесом" следует устранить, позволив 17-летним парням и девушкам приобретать водительского опыта вместе с тренером-водителем, а признание водительских прав и квалификации третьих стран должно быть гармонизировано на уровне ЕС. Условия отдыха водителей также должны быть улучшены, в том числе путем строительства более безопасных и надежных паркингов", – отмечает Ралука Мариан.

Если бы в транспортную отрасль пришло хотя бы 10 процентов женщин-водителей, то ситуация на рынке грузовых и пассажирских перевозок в Европе значительно улучшилась бы. Фото с сайта insurancehub.com

Ситуацию могло бы исправить активное привлечение к профессии женщин. Только 4% европейских водителей грузовиков – женщины. Больше всего женщин-водителей грузовиков имеют Германия (7,2%), Румыния (6,1%) и Франция (4,5%).

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Здесь следует учесть создание безопасных условий труда и доступа к хорошо оборудованным зонам отдыха и для женщин. Это также должно стать ключевым фактором для привлечения большего количества женщин к этой профессии.

В отчете также подробно описываются экономические и демографические тенденции, повлекшие дефицит, барьеры для входа, включая законодательные препятствия, вызовы, ограничивающие привлекательность профессии, а также решения, которые внедрили в ответ правительства и ассоциации и компании дорожного транспорта.