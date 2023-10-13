Ассоциация международных автоперевозчиков IRU выразила обеспокоенность по поводу нехватки кадров: проведенное исследование показало, что дефицит водителей автобусов в Европе по отношению к прошлому году вырос на 54%.

Прогноз до 2028 года в этом сегменте перевозок довольно хмурый. Ожидается, что за пять лет нехватка водителей увеличится более чем вдвое и достигнет 275 тысяч вакансий.

В настоящее время в Европе есть 105 000 незаполненных должностей водителей автобусов, а это 10% от общего числа трудящихся в пассажирском сегменте перевозок. Идет старение кадров. В общем количестве работников только 3% водителей младше 25 лет и только 16% – женщины.

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В отчете IRU говорится о нехватке водителей за 2023 год. Сегодня более 80% операторов рынка пассажирских перевозок сталкиваются с серьезными или очень серьезными затруднениями с заполнением вакансий. Проблема особенно остра на региональных, междугородных и туристических маршрутах.

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"Транспортным компаниям по всей Европе трудно найти водителей. Услуги уже прерываются из-за отсутствия водителей. Нехватка водителей автобусов выросла на 54% с прошлого года, но еще большее беспокойство вызывает низкий уровень молодых людей, поступающих в профессию по сравнению с высоким уровнем пожилых водителей, выходящие на пенсию", – отметил генеральный секретарь IRU Умберто де Претто.

Число женщин, управляющих автобусами в Европе, возросло, но это только 16% от общего количества водителей в сегменте пассажирских перевозок. Фото: thesun.co.uk/motors

Пятилетний прогноз

Ожидается, что к 2028 году дефицит водителей автобусов в Европе увеличится более чем вдвое.

Более 1,2 миллионов водителей автобусов собираются выйти на пенсию в ближайшие пять-десять лет, тогда как количество новичков значительно ниже.

Без мер по привлечению и содержанию водителей до 2028 года в Европе может остаться более 275 000 незаполненных вакансий водителей автобусов.

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Постоянный демографический разрыв

Только 16% водителей автобусов являются женщинами ниже среднего показателя как для транспортной отрасли (22%), так и для трудоспособного населения (46%).

Профессия также имеет старение населения. Менее 3% водителей автобусов в Европе моложе 25 лет, в то время как более 40% старше 55 лет.

Возраст почти половины водителей автобусов Европы перешел порог в 55 лет. Замены будущим и нынешним почти пенсионерам пока не видно… Фото: rhein-zeitung.de

"Профессия водителя городского автобуса позволяет уменьшить безработицу среди молодежи, одновременно увеличивая количество основных работников. Правительства и индустрия должны работать вместе, чтобы разрядить эту демографическую бомбу замедленного действия", - сказал Умберто де Претто.

Облегчение доступа к профессии

Во многих европейских странах минимальный возраст для управления пассажирскими транспортными средствами составляет от 21 до 24 лет. Разница между «школой и колесом» является основным препятствием для привлечения новых водителей. Минимальный возраст вождения следует снизить в отдельных странах без сопутствующих ограничений расстояния, таких как ограничение в 50 км.

Карта реальной статистики дефицита водителей автобусов в Европе постепенно окрашивается в красный цвет. Инфографика: IRU

Стать водителем также дорого из-за высоких расходов на лицензию, обучение и страхование. К примеру, в Германии получение лицензии в среднем стоит 9000 евро, что превышает четыре минимальные месячные зарплаты.

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«Получение профессии, являющейся важной услугой для миллионов европейских граждан, должно способствовать регуляторам, а не блокироваться», — сказал Умберто де Претто.

Водители третьих стран

Население Европы стареет, а резерва рабочей силы может быть недостаточно для покрытия дефицита водителей.

Англия охотно берет украинских водителей на пассажирские перевозки — вежливые, трудолюбивые, аккуратные. Это уже доказал британцам на деле наш земляк из Киевщины 61-летний Владимир Сиротюк, водящий двухэтажный автобус в Брайтоне. Фото: Go-Ahead

Страны с избытком профессиональных водителей также могут помочь покрыть этот пробел. Только 5% водителей автобусов в ЕС не являются гражданами ЕС.

Следует облегчить доступ квалифицированных водителей из третьих стран в профессию в Европе.