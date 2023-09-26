В Германии водитель туристического автобуса после должного времени пребывания за рулем покинул пассажирскую машину на стоянке вместе с пассажирами и отправился домой отдыхать.

Немецкие водители настолько дисциплинированы, что иногда не могут переступить ни через букву закона, ни через указание работодателя. Об этом, в частности, рассказывает немецкий журнал Bild. Как выяснилось, инцидент произошел на трассе А-81 вблизи немецкого города Герлинген (Федеральная земля Баден-Вюртемберг).

Группа туристов возвращалась с экскурсии во французскую часть Швейцарии, где посетила Женевское озеро. Путешествие домой из Альп в землю Саксония-Ангальт для 42 пенсионеров оказалось комфортным лишь до поры до времени.

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На борту находился только один водитель, проехавший почти 1000 километров. Поскольку водителям автобусов разрешается ездить только девять часов в смену/поездку, водитель пассажирской машины заранее попросил работодателя в определенном месте дороги прислать ему замену.

Автобусная компания порекомендовала водителю проигнорировать установленное время движения, выключить тахометр и продлить поездку без учета времени за рулем. Однако водитель стоял на своем – пришлите замену на оговоренное место, поскольку нарушать законодательную норму пребывания за рулем и подвергать угрозе безопасность людей не буду.

Спустя почти три часа пассажиры ждали замены, но никто к ним от перевозчика так не прибыл. Зато приехала полиция, спасатели и представители Красного Креста. Как пишет Bild, изголодавшимся людям привезли бананы, напитки и батончики.

В конце концов, полиция связалась с туристическим агентством, которое организовало экскурсию и арендовало автобус. Турагентство оперативно заказало такси, которое после полуночи привезло людей на центральный вокзал Штутгарта для отправки людей домой по железной дороге. Среди путешественников были люди с ограниченной подвижностью и проблемами ходьбы. К счастью, все они были здоровы и не нуждались в медицинской помощи.

Немецкая полиция также опломбировала автобус на стоянке для дальнейшей проверки всех данных тахографа с целью выявления возможных административных и уголовных нарушений.

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Об ответственности водителя пока ничего не сообщается, а вот к автоперевозчику могут принять серьезные санкции сразу за несколько нарушений, поскольку одно из них может трактоваться как уголовное – о приказе подчиненном вынуть карту тахографа и продолжить движение.