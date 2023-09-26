У Німеччині водій туристичного автобуса після належного часу перебування за кермом покинув пасажирську машину на стоянці разом з пасажирами й подався додому відпочивати.

Німецькі водії настільки дисципліновані, що інколи не в змозі переступити ні через букву закону, ні через вказівку роботодавця. Про це, зокрема, розповідає німецький часопис Bild. Як з’ясувалося, інцидент стався на трасі А-81 неподалік німецького міста Герлінген (Федеральна земля Баден-Вюртемберг).

Група туристів поверталася з екскурсії до французької частини Швейцарії, де відвідала Женевське озеро. Подорож додому з Альп до землі Саксонія-Ангальт для 42 пенсіонерів видалася комфортною лише до певного часу.

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На борту був лише один водій, який проїхав майже 1000 кілометрів. Оскільки водіям автобусів дозволяється їздити лише дев’ять годин за зміну/поїздку, то кермувальник пасажирської машини заздалегідь попросив роботодавця у певному місці дороги прислати йому заміну.

Автобусна компанія порекомендувала водієві проігнорувати встановлений час руху, вимкнути тахометр і продовжити поїздку без обліку часу за кермом. Однак водій стояв на своєму – пришліть заміну на обумовлене місце, оскільки порушувати законодавчу норму перебування за кермом та піддавати загрозі безпеку людей не буду.

Майже три години потому пасажири чекали на заміну, але ніхто до них від перевізника так не прибув. Натомість приїхала поліція, рятувальники та представники Червоного Хреста. Як пише Bild, зголоднілим людям привезли банани, напої та батончики.

Зрештою, поліція зв'язалася з туристичною агенцією, що організувала екскурсію та орендувала автобус. Турагентство оперативно організувало таксі, яке після опівночі привезло людей на центральний вокзал Штутгарта для відправки людей додому залізницею. Серед мандрівників були люди з обмеженою рухливістю та проблемами при ходьбі. На щастя, всі вони були здорові й не потребували медичної допомоги.

Німецька поліція також опломбувала автобус на стоянці для подальшої перевірки всіх даних тахографа з метою виявлення можливих адміністративних та кримінальних порушень.

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Про відповідальність водія поки нічого не повідомляється, а ось до автоперевізника можуть вжити серйозних санкцій відразу за кілька порушень, оскільки одне з них може трактуватися як кримінальне – про наказ підлеглому вийняти карту тахографа та продовжити рух.