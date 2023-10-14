Асоціація міжнародних автоперевізників IRU висловила стурбованість з приводу нестачі кадрів: проведене дослідження засвідчило, що дефіцит водіїв автобусів у Європі відносно минулого року зріс на 54%.

Прогноз до 2028 року у цьому сегменті перевезень доволі похмурий. Очікується, що за п’ять років нестача водіїв збільшиться більш ніж удвічі й досягне 275 000 вакансій.

Нині у Європі є 105 000 незаповнених посад водіїв автобусів, а це 10% від загальної кількості тих, хто трудиться у пасажирському сегменті перевезень. Йде старіння кадрів. У загальній кількості працівників водіями лише 3% водіїв молодше 25 років і лише 16% – жінки.

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У звіті IRU йдеться про нестачу водіїв за 2023 рік. Сьогодні понад 80% операторів ринку пасажирських перевезень стикаються з серйозними або дуже серйозними труднощами із заповненням вакансій. Проблема особливо гостра на регіональних, міжміських і туристичних маршрутах.

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"Транспортним компаніям по всій Європі важко знайти водіїв. Послуги вже перериваються через відсутність водіїв. Нестача водіїв автобусів зросла на 54% з минулого року, але ще більше занепокоєння викликає низький рівень молодих людей, які вступають у професію, порівняно з високим рівнем літніх водіїв, які виходять на пенсію", — зазначив генеральний секретар IRU Умберто де Претто.

Кількість жінок, котрі водять автобуси у Європі, зросла, але це тільки 16% від загальної кількості водіїв у сегменті пасажирських перевезень. Фото: thesun.co.uk/motors

П'ятирічний прогноз

Очікується, що до 2028 року дефіцит водіїв автобусів у Європі збільшиться більш ніж удвічі.

Понад 1,2 мільйона водіїв автобусів збираються вийти на пенсію в найближчі п’ять-десять років, тоді як кількість новачків значно нижча.

Без заходів із залучення та утримання водіїв до 2028 року в Європі може залишитися понад 275 000 незаповнених вакансій водіїв автобусів.

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Постійний демографічний розрив

Лише 16% водіїв автобусів є жінками, що нижче середнього показника як для транспортної галузі (22%), так і для працездатного населення (46%).

Професія також має старіння населення. Менш як 3% водіїв автобусів у Європі молодше 25 років, тоді як понад 40% старше 55 років.

Вік майже половини водіїв автобусів Європи перейшов поріг у 55 років. Заміни майбутнім і нинішнім майже пенсіонерам допоки не видно… Фото: rhein-zeitung.de

"Професія водія міського автобуса дає можливість зменшити безробіття серед молоді, одночасно збільшуючи кількість основних працівників. Уряди та індустрія повинні працювати разом, щоб розрядити цю демографічну бомбу уповільненої дії", – сказав Умберто де Претто.

Полегшення доступу до професії

У багатьох європейських країнах мінімальний вік для керування пасажирськими транспортними засобами становить від 21 до 24 років. Різниця між «школою та колесом» є основною перешкодою для залучення нових водіїв. Мінімальний вік водіння слід знизити в окремих країнах без супутніх обмежень відстані, таких як обмеження в 50 км.

Карта реальної статистики дефіциту водіїв автобусів у Європі поступово забарвлюється у червоний колір. Інфографіка: IRU

Стати водієм також дорого через високі витрати на ліцензію, навчання та страхування. Наприклад, у Німеччині отримання ліцензії в середньому коштує 9000 євро, що перевищує чотири мінімальні місячні зарплати.

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«Отримання професії, яка є важливою послугою для мільйонів європейських громадян, має сприяти регуляторами, а не блокуватися», — сказав Умберто де Претто.

Водії третіх країн

Населення Європи старіє, а резерву робочої сили може бути недостатньо для покриття дефіциту водіїв.

Англія залюбки бере українських водіїв на пасажирські перевезення — чемні, роботящі, акуратні. Це вже довів британцям на ділі наш земляк з Київщини 61-річний Володимир Сиротюк, який водить двоповерховий автобус у Брайтоні. Фото: Go-Ahead

Країни з надлишком професійних водіїв також можуть допомогти покрити цю прогалину. Наразі лише 5% водіїв автобусів у ЄС не є громадянами ЄС.

Слід полегшити доступ кваліфікованих водіїв із третіх країн до професії в Європі.