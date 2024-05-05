Вийшов черговий звіт Всесвітньої організації автомобільного транспорту IRU, в якому йдеться про дефіцит водіїв вантажівок у Європі. Більша частина транспортних компаній не можуть розширити свій бізнес через брак водіїв.

За підсумками досліджень IRU 2023 року, в якому було опитано понад 1000 європейських операторів автомобільних перевезень вантажів, брак водіїв вантажівок загальмував розвиток бізнесу. Наслідки дефіциту вилилися у зниження продуктивності для майже 50% компаній і падіння доходу для 39%.

У Євросоюзі, Норвегії та Великобританії разом бракує понад 233 000 водіїв вантажівок. За прогнозами, до 2028 року ця кількість перевищить 745 000 через відставку водіїв, якщо не буде вжито значних заходів.

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Кадровий склад європейської спільноти професійних водіїв вантажівок старіє, маючи нині середній вік 47 років. Третина професійних керманичів старше 55 років і, як очікується, вийде на пенсію у найближчі десять років, тоді як менше ніж 5% мають вік до 25 років.

З метою подолання кризових наслідків понад 70% європейських компаній вживають заходів для утримання та залучення нових водіїв. Здебільшого акцент понад половини операторів робиться на стимулюванні праці водіїв через винагороди за ефективність і підвищення зарплати. Тепер у Європі в середньому загальна зарплата водія вантажівки на 55% вища за національну мінімальну заробітну плату, а в Нідерландах цей показник досягає 133%.

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З-поміж інших заходів, які впроваджують оператори, стали інвестиції в кращі транспортні засоби (44%), покриття витрат на доступ до професії (35%) і надання можливостей підвищення кваліфікації (25%).

Інфографіка: IRU

Висока вартість отримання посвідчення водія вантажівки та професійної кваліфікації в Європі, яка в середньому в 3,7 раза перевищує середньомісячну мінімальну заробітну плату, є суттєвою перешкодою для залучення людей до цієї професії, особливо молоді.

Найстаріший британський водій вантажівки Брайан Вілсон у 70 років продовжує працювати. Фото: Scott Merrylees

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Директор IRU з адвокації в ЄС Ралука Маріан наголосила, що останній звіт IRU про нестачу водіїв вантажівок у Європі чітко демонструє, що нестача водіїв завдає шкоди компаніям, що займаються автоперевезеннями, і, відповідно, торгівлі ЄС.

"Що стосується бар’єрів, то, наприклад, «розрив між школою та колесом» слід усунути, дозволивши 17-річним хлопцям та дівчатам набувати водійського досвіду разом із тренером-водієм, а визнання водійських прав і кваліфікації третіх країн має бути гармонізовано на рівні ЄС. Умови відпочинку водіїв також мають бути покращені, у тому числі шляхом будівництва більш безпечних та надійних паркінгів", – зазначає Ралука Маріан.

Коли б у транспортну галузь прийшло хоча б 10 відсотків жінок-водіїв, то ситуація на ринку вантажних та пасажирських перевезень у Європі значно покращилася б. Фото з сайту insurancehub.com

Ситуацію могло б виправити активніше залучення до професії жінок. Лише 4% європейських водіїв вантажівок – жінки. Найбільше жінок-водіїв вантажівок мають Німеччина (7,2%), Румунія (6,1%) та Франція (4,5%).

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Тут слід зважити на створення безпечних умов праці та доступу до добре обладнаних зон відпочинку й для жінок. Це також має стати ключовим фактором для залучення більшої кількості жінок до цієї професії.

У звіті також детально описуються економічні та демографічні тенденції, що спричинили дефіцит, бар’єри для входу, включаючи законодавчі перешкоди, виклики, що обмежують привабливість професії, а також рішення, які впровадили у відповідь уряди та асоціації та компанії дорожнього транспорту.