Німеччина спростила порядок отримання документів для українських водіїв

Розроблені та внесені на розгляд уряду Федеральним міністерством цифрових технологій та транспорту (BMDV) зміни до Закону про кваліфікацію професійних водіїв спростять визнання водійських документів українців і допоможуть у конвертації українських водійських посвідчень на всій території Німеччини. Про це повідомляє німецьке транспортно-логістичне видання VerkehrsRundschau.

Таким чином, BMDV протягнув руку допомоги українським професіоналам в сегменті комерційних перевезень, полегшуючи нашим водіям доступ до професії. Підставою для такого рішення став величезний дефіцит професійних водіїв. У четвер, 23 травня, Федеральний кабінет схвалив проект закону, не затягуючи процедуру розгляду.

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"Ми боремося з нестачею кваліфікованих працівників і спрощуємо водіям отримати професію. Тому що без них логістика заходить у глухий кут і без них неможливе зростання. Ми також використовуємо можливості, які пропонує цифровізація. Українські професійні водії можуть отримати визнання кваліфікації, пройшовши додаткове навчання та тестування", – коментує ситуацію на ринку праці Федеральний міністр Фолькер Віссінг.





Дефіцит водіїв комерційного транспорту може негативно позначитися на внутрішніх та міжнародних вантажних перевезеннях. Ілюстративне фото з сайту geotab.com

За його словами, у майбутньому іспит на прискорену базову кваліфікацію навіть можна буде складати кількома іноземними мовами. Екзамен на прискорене отримання базової кваліфікації професійних водіїв, крім німецької, планується приймати однією з восьми іноземних мов. Це – англійська, українська, стандартна арабська, хорватська, польська, румунська та російська мови.

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Впровадження цифрових уроків у підготовку професійних водіїв зробить навчання більш сучасним та гнучким, а профіль роботи в цілому – привабливішим. Уточнюється, що законопроєкт про кваліфікацію професійних водіїв передбачає запровадження електронного навчання у формі цифрових уроків у рамках підвищення кваліфікації професійних водіїв.

Нестача кваліфікованих професійних водіїв – одна з актуальних та найболючіших проблем транспортно-логістичної галузі не тільки Німеччини, але й усієї Європи. Ілюстративне фото з сайту phoenixtruckingjobs.com

Також повідомляється, що для спрощеного доступу до професії в Німеччині Кабінет міністрів прийняв рішення про національний винятковий регламент України: Регламент (ЄС) 2022/1280 дозволяє державам-членам визнавати українські кваліфікаційні сертифікати водія (обмежені тривалістю статусу захисту), якщо вони пройшли додаткове навчання та тестування.

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Окрім цього, Україну планують включити до переліку держав у додатку 11 Постанови про водійські права. Це дає можливість обміняти посвідчення водія без здачі іспиту. Інші заходи включають розширення мовного каталогу для теоретичного іспиту на водійські права, щоб включити українську та курманджі.