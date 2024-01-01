Які товари найчастіше намагаються провести через кордон автомобілями

В зоні діяльності Закарпатської митниці в середньому кожні 7-8 днів фіксується одне переміщення транспортних засобів з порушенням вимог митного законодавства.

Загалом за чотири місяці нинішнього року складено 30 протоколів про ПМП (ст. 483 МКУ) щодо ввезення автомобілів загальною сумою майже 9 млн грн.

Читайте також Митниця передала конфісковані автомобілі у ЗСУ

Як правило, ці порушення пов’язані з підробкою документів. Є також намагання вказати неправдиві відомості. Такі ознаки легко виявляються, ретельно перевіряються й документуються.

На виїзді за межі України також фігурують автомобілі та водії, але вже з намаганнями приховати від митного контролю тютюнові вироби. На сьогодні – це один з найприбутковіших товарів при їх продажу на території Євросоюзу.

З 1 січня по 30 квітня включно зі схованок в машинах вилучено 2 278 пачок цигарок, за незадекларовані тютюнові вироби реквізовано шість транспортних засобів. Їх загальна вартість сягає близько 2 млн грн. За всіма випадками складено протоколи про притягнення винуватих до відповідальності за статтями 483, 484 МКУ.

Читайте також Митниця передала 1140 конфіскованих автомобілів на потреби оборони

Щодо схованок, то тут класика: водії в основному ховають блоки сигарет в особистих речах, в конструктивних порожнинах автомобілях та спеціально виготовлених тайниках тощо. Всі ці схованки давно відомі й виявляються на раз.

Попри такі перевірки, потік контрабандних цигарок не спадає. Свіжий приклад стався 13 травня на митному посту "Дякове", що на кордоні з Румунією. 42-річний житель Закарпаття напхав у схованки свого Mercedes Benz ML 320 майже тисячу пачок (955 шт.) цигарок марок "Compliment violet" і "Compliment blue". Цигарки були сховані у нішах під пасажирськими сидіннями та боковинах кузова.

В результаті цієї поїздки закарпатець до Румунії так і не потрапив, оскільки він позбувся не тільки прихованих цигарок, але й автомобіля. Відносно порушника складено протокол за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Виявлені сигарети, вартість яких потребує додаткової оцінки, та джип, оцінений у майже півмільйона гривень, вилучено до рішення суду.

Читайте також Закарпатські митники оформили 1140 авто за "нульовим розмитненням"

Санкції даної статті передбачають накладення штрафу у розмірі від 50 до 100% вартості предметів правопорушення та їх конфіскацією, а також можливу конфіскацію автомобіля. Добре буде, якщо вилучені предмети підуть на запити фронту, який потребує не тільки зброї, боєприпасів, але й цигарок та джипів.

Фото: Закарпатська митниця