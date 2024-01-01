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Какие товары чаще всего пытаются провести через границу автомобилями

Среди наиболее типичных нарушений законодательства при пересечении границы закарпатские таможенники назвали незаконный ввоз автомобилей на таможенную территорию Украины.
Подделка документов на растаможку авто очень популярна - Auto24

ФОТО: Закарпатская таможня|

На МАПП Закарпатской таможни помогают выявлять неразрешенное на ввоз или вывоз вот такие "нюхачи" как Дана

Валентин Ожго
logo21 мая, 09:15
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В зоне деятельности Закарпатской таможни в среднем каждые 7-8 дней фиксируется одно перемещение транспортных средств с нарушением требований таможенного законодательства.

Всего за четыре месяца нынешнего года составлено 30 протоколов о НТП (ст. 483 ТКУ) по ввозу автомобилей на общую сумму почти 9 млн грн.

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Как правило, эти нарушения связаны с подделкой документов. Есть также попытки указать ложные сведения. Такие признаки легко выявляются, тщательно проверяются и документируются.

На выезде за пределы Украины также фигурируют автомобили и водители, но уже с попытками скрыть от таможенного контроля табачные изделия. На сегодня – это один из самых прибыльных товаров при их продаже на территории Евросоюза.

С 1 января по 30 апреля включительно из тайников в машинах изъято 2 278 пачек сигарет, а за незадекларированные табачные изделия реквизировано шесть транспортных средств. Их общая стоимость достигает около 2 млн грн. По всем случаям составлены протоколы о привлечении виновных к ответственности по статьям 483, 484 ТКУ.

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Что касается тайников, то здесь классика: водители в основном прячут блоки сигарет в личных вещах, в конструктивных полостях автомобилях, специально изготовленных тайниках и тому подобное. Все эти тайники давно известны и обнаруживаются на раз.

Несмотря на такие проверки, поток контрабандных сигарет не спадает. Свежий пример произошел 13 мая на таможенном посту "Дьяково", что на границе с Румынией. 42-летний житель Закарпатья напихал в тайники своего Mercedes Benz ML 320 почти тысячу пачек (955 шт.) сигарет марок "Compliment violet" и "Compliment blue". Сигареты были спрятаны в нишах под пассажирскими сиденьями и боковинах кузова.

В результате этой поездки закарпатец в Румынию так и не попал, поскольку он лишился не только скрытых сигарет, но и автомобиля. В отношении нарушителя составлен протокол по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Обнаруженные сигареты, стоимость которых требует дополнительной оценки, и джип, оценен в почти полмиллиона гривен, изъяты до решения суда.

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Санкции данной статьи предусматривают наложение штрафа в размере от 50 до 100% стоимости предметов правонарушения и их конфискацией, а также возможную конфискацию автомобиля. Хорошо будет, если изъятые предметы пойдут на запросы фронта, который нуждается не только в оружии, боеприпасов, но и в сигаретах и джипах.

Фото: Закарпатская таможня

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