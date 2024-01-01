Какие товары чаще всего пытаются провести через границу автомобилями

В зоне деятельности Закарпатской таможни в среднем каждые 7-8 дней фиксируется одно перемещение транспортных средств с нарушением требований таможенного законодательства.

Всего за четыре месяца нынешнего года составлено 30 протоколов о НТП (ст. 483 ТКУ) по ввозу автомобилей на общую сумму почти 9 млн грн.

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Как правило, эти нарушения связаны с подделкой документов. Есть также попытки указать ложные сведения. Такие признаки легко выявляются, тщательно проверяются и документируются.

На выезде за пределы Украины также фигурируют автомобили и водители, но уже с попытками скрыть от таможенного контроля табачные изделия. На сегодня – это один из самых прибыльных товаров при их продаже на территории Евросоюза.

С 1 января по 30 апреля включительно из тайников в машинах изъято 2 278 пачек сигарет, а за незадекларированные табачные изделия реквизировано шесть транспортных средств. Их общая стоимость достигает около 2 млн грн. По всем случаям составлены протоколы о привлечении виновных к ответственности по статьям 483, 484 ТКУ.

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Что касается тайников, то здесь классика: водители в основном прячут блоки сигарет в личных вещах, в конструктивных полостях автомобилях, специально изготовленных тайниках и тому подобное. Все эти тайники давно известны и обнаруживаются на раз.

Несмотря на такие проверки, поток контрабандных сигарет не спадает. Свежий пример произошел 13 мая на таможенном посту "Дьяково", что на границе с Румынией. 42-летний житель Закарпатья напихал в тайники своего Mercedes Benz ML 320 почти тысячу пачек (955 шт.) сигарет марок "Compliment violet" и "Compliment blue". Сигареты были спрятаны в нишах под пассажирскими сиденьями и боковинах кузова.

В результате этой поездки закарпатец в Румынию так и не попал, поскольку он лишился не только скрытых сигарет, но и автомобиля. В отношении нарушителя составлен протокол по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Обнаруженные сигареты, стоимость которых требует дополнительной оценки, и джип, оценен в почти полмиллиона гривен, изъяты до решения суда.

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Санкции данной статьи предусматривают наложение штрафа в размере от 50 до 100% стоимости предметов правонарушения и их конфискацией, а также возможную конфискацию автомобиля. Хорошо будет, если изъятые предметы пойдут на запросы фронта, который нуждается не только в оружии, боеприпасов, но и в сигаретах и джипах.

Фото: Закарпатская таможня