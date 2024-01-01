Водитель выпорол "зайцев" ремнем: что ему за это будет

Из короткого видео становится понятно, что в кузов полуприцепа потихоньку пробрались и спрятались женщины-иммигрантки. Таким образом они пытались нелегально пересечь границу с Францией. На это указывает Corriere TV, журналисты которого первыми распространили видео на своем канале, сайте и на странице в Youtube.

Очевидно, группа "туристов" продумала все хорошо, но не учла, что кому-то стоило все-таки остаться снаружи и надежно закрыть за "зайцами" дверь. Этого не произошло и водитель сразу же заметил, что рычаги фурнитуры блокировки дверей в неподобающем им состоянии.

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Вот тогда и начался процесс наказания за содеянное. Водитель непросто выгонял так называемых пассажирок, но и еще дал каждой из них хороший нагоняй ремнем по заднице. Конечно, болезненно. Но заслуженно.

По сути, это был самосуд. Но что же все-таки осталось за кадром.

Что же на самом деле было

Пока судьбе водителя не позавидуешь. Он может стать подозреваемым в уголовном производстве. Во время остановки в Вентимилье в нынешний понедельник, 15 июля, водитель заметил взлом и обнаружил присутствие женщин-иммигранток в трейлере. Такой "гарем" дальнобойщик видеть у себя не хотел.

Он немедленно приказал им покинуть транспортное средство, не желая подвергать себя проблемам с инспекторскими службами. Это и зафиксировал на видео другой, случайный водитель, который потом выложил видео в сеть.

Как было позже выяснено, семнадцать женщин-иммигранток из Эритреи и Эфиопии ворвались в трейлер. Им было от 19 до 25 лет. За день до этого все эти женщины должны были зарегистрироваться в центре Каритас в Италии как нелегалы. Они там ночевали, а потом пошли на стоянку грузовиков.

На глаза им попался трейлер, в котором они спрятались. Намерение одно – нелегально сбежать из Италии в соседнюю Францию, а там уже и дальше. Напомним, стоянка грузовиков в Вентимилье размещена возле итальянско-французской границы со стороны полосы, ведущей во Францию.

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После инцидента иммигрантки вернулись в центр Каритаса и рассказали о пережитом, а тем временем в соцсетях появилось видео со стоянки. Сюжет набрал такое количество просмотров, что тем инцидентом заинтересовались журналисты, полиция и прокуратура.

Следствие продолжается, но есть один нюанс

Полиция начала расследование по данному факту и установила личность водителя, который является гражданином Венгрии. Дела довольно плохие: мужчину могут обвинить в "самовольном осуществлении своих прав путем насилия в отношении другого лица", задержать и доставить в суд.

В Италии за такой поступок водителю может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати месяцев. Однако есть один нюанс. Такое дело можно возбудить только по жалобе одной из потерпевших. Пока ни одна из женщин такой жалобы не подала.

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В этой довольно проблемной ситуации дело замерло. Прокуратура ждет дальнейшего развития событий, обвинения водителю так и не выдвинуты.

Если такое заявление от одной из женщин появится, то заявительница, то есть женщина-иммигрантка, автоматически несет ответственность за взлом транспортного средства и наложение на водителя финансового штрафа или даже подозрения в причастности к контрабанде.

Это не коллаж, а рентгеновское сканирование грузовика, в котором при аналогичном случае спрятались нелегалы. Фото: thephoblographer.com

Итальянские СМИ об этом никоим образом не упоминают, поскольку проблема взлома прицепов в Вентимилье распространена. Палатки прибывших разбиты вдоль шоссе, местные организации уже неоднократно били тревогу о назревающем кризисе.

Сам себе режиссер

В том сюжете сценаристом, режиссером и актером первого плана выступал раздраженный шофер. Коллеги такие действия поняли, ведь за обнаруженных в дороге или на границе незаконных пассажиров водителю грозит не только штраф. Однако не все такой поступок одобряют, многие осуждают, мол, негоже устраивать самосуд и избивать людей, тем более женщин.

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Сеть разделилась на два лагеря. Водитель, который заставлял женщин-иммигранток выйти из трейлера и еще и давал хорошего памятного то ли ремнем, то ли шлеями из системы крепления груза, подбросил СМИ проблемные темы незаконного укрытия, перевозки в грузовиках мигрантов и пересечения ими таким образом границ.

С одной стороны приводятся мнения организаций защиты иммигрантов, которые называют такое поведение "средневековыми практиками". С другой стороны звучат заявления водителей о росте опасности на итало-французской границе, неоднократные взломы прицепов и штрафы для них за это на следующих этапах маршрута.

При этом ни один из водителей в полицию по поводу происшествия на стоянке не позвонил. Ребята знают цену таким "зайцам".

Ценник штрафов за перевозку нелегалов кусается

Наказание водители за незаконную перевозку нелегалов дорогами Европы, в т.ч. через границу, довольно суровое. Как правило, иммигранты не останавливаются на Франции, направляются в Германию, Великобританию. Идут в Швецию, Финляндию, где также хорошо жить.

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В Великобритании еще в феврале 2023 года изменили наказание за ввоз нелегальных иммигрантов, включая наказание за то, что транспортное средство не обеспечено должным образом. Многие перевозчики до сих пор не знают, что их несоблюдение может привести к серьезному финансовому штрафу.

Государственный секретарь Соединенного Королевства может наложить штраф на лицо, виновное в том, что оно не обеспечило безопасности тяжеловесного автомобиля. Ответственными лицами являются владельцы, арендаторы и водители, а в случае отцепленных прицепов – владельцы, арендаторы и операторы.

Максимальный штраф составляет 6000 фунтов стерлингов (321 576 грн) на лицо, виновника инцидента. Все ответственные лица (водитель, работодатель, подрядчик и т.д.) могут заплатить суммарно 12 000 фунтов стерлингов (643 138 грн). В таком случае водителя, который выпорол нарушительниц, можно понять.