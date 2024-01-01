Таможенники на границе забрали автозапчасти, которые считали "лишними"

На таможенном посту "Тиса", что на границе с Венгрией, таможенники тщательно посчитали коробки, которые пересекали границу на грузовике в Украину. Там везли дорогие запасные части стоимостью 88,4 тысяч евро к автомобилям Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz. Их общая масса составляла 19,5 тонн, в количестве 58 грузовых мест. Товар отправляла венгерская фирма в адрес луцкого предприятия.

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Во время контроля таможенники взвесили грузовик и заподозрили, что в нем товара больше, чем заявлено в документах. Тогда фуру разгрузили и посчитали коробки.

Оказалось, что в документах значилось 58 грузовых мест, а фактически перевозилось 60 паллет. Поэтому, ссылаясь на таможенное законодательство (ч.2 статья 191 ТКУ), перевозчик обязан проверить точность всех сведений о количестве грузовых мест, их маркировки и тому подобное.

Поэтому за предоставление таможенному органу ложных данных о перемещаемом импортном товаре, в отношении перевозчика таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 статьи 483 ТКУ. "Лишний" товар из 88 комплектов запчастей (294 шт) ориентировочной стоимостью более миллиона гривен изъято до решения суда.