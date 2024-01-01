Митники на кордоні забрали автозапчастини, які вважали "зайвими"

На митному посту «Тиса», що на кордоні з Угорщиною, митники ретельно порахували коробки, які перетинали кордон на вантажівці в Україну. Там везли дорогі запасні частини вартістю 88,4 тисяч євро до автомобілів Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz. Їх загальна маса становила 19,5 тонн, у кількості 58 вантажних місць. Товар відправляла угорська фірма на адресу луцького підприємства.

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Під час контролю митники зважили вантажівку та запідозрили, що в ній товару більше, ніж заявлено в документах. Тоді фуру розвантажили та порахували коробки.

Виявилось, що в документах значилось 58 вантажних місць, а фактично перевозилось 60 палет. Тому, посилаючись на митне законодавство (ч.2 стаття 191 МКУ), перевізник зобовʼязаний перевірити точність всіх відомостей щодо кількості вантажних місць, їх маркування тощо.

Тому за надання митному органу неправдивих даних про переміщуваний імпортний товар, відносно перевізника митники склали протокол про порушення митних правил за ч.1 статті 483 МКУ. «Зайвий» товар із 88 комплектів запчастин (294 шт) орієнтовною вартістю понад мільйон гривень вилучено до рішення суду.