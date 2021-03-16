Департамент шерифа округа Клейтон в Атланте арестовал более 100 человек, собравшихся на стоянке клуба Sam's Club за деятельность, связанную с нелегальным стритрейсингом.

Полиция оцепила автостоянку, проложив шипованные полосы на каждом выезде, и произвела аресты на месте, после сообщений от местных жителей об опасной езде.

Узнайте также: Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД

Вместе с арестами, департамент шерифа сообщает, что по крайней мере 48 транспортных средств было отбуксировано с места происшествия, изъято четыре единицы огнестрельного оружия. Среди арестованных, 75 человек были совершеннолетними, а 26 – несовершеннолетними, их родителям предъявлено обвинение в нарушении комендантского часа.

Лишь одному автомобилю удалось избежать эвакуации на штрафплощадку – серый Dodge Charger Hellcat скрылся с места происшествия, сообщают правоохранители. Указанный автомобиль преследовал заместитель шерифа и после попытки пит-маневра потерял бампер. Как только транспортные средства приблизились к населенному пункту, преследование было прекращено и собрана информация о номерных знаках. Департамент заявил, что получит ордер на арест водителя, если он не сдастся.