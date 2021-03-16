Департамент шерифу округу Клейтон в Атланті заарештував понад 100 людей, які зібралися на стоянці клубу Sam's Club за діяльність, пов’язану з нелегальним стрітрейсінгом.

Поліція оточила автостоянку, проклавши шиповані смуги на кожному виїзді, та зпроводила арешти на місці, після повідомлень від місцевих жителів про небезпечну їзду.

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Разом із арештами, департамент шерифа повідомляє, що принаймні 48 транспортних засобів було відбуксировано з місця події, вилучено чотири одиниці вогнепальної зброї. Серед заарештованих, 75 осіб були повнолітніми, а 26 – неповнолітніми, їх батькам висунуто звинувачення у порушенні комендантської години.

Лише одному автомобілю вдалось уникнути евакуації на штрафмайданчик – сірий Dodge Charger Hellcat втік з місця події, повідомляють правоохоронці. Вказаний автомобіль переслідував заступник шерифа і після спроби піт-маневру втратив бампер. Як тільки транспортні засоби наблизились до населеного пункту, переслідування було припинено та зібрана інформація про номерні знаки. Департамент заявив, що отримає ордер на арешт водія, якщо він не здасться.