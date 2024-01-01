Водій вантажівки влучив без світла чайним пакетиком у чашку: відео

Вмокнути чайний пакетик у чашку чи склянку з окропом на фурі досі вважалося складною вправою навіть для досвідчених водіїв. Але це було реально для тих, хто вправно керує вантажівкою. Особливо якщо рухаютись по прямій заднім ходом.

Однак виконати це зі складного повороту напівпричепа вважалося справою ще складнішою. Щоправда, й цей маневр "за дзеркалами" деякі водії навчилися здійснювати.

Читайте також Volvo Trucks обіцяє запас ходу вантажівці в 600 кілометрів

А якщо додати до напівпричепа ще один причіп? Відео про це розмістила на своїй сторінці Вольво Україна. Водії-випробувальники Volvo Trucks взялися за справу. З вигину у маневрі під прямим кутом вони заднім ходом успішно провели задуману вправу.

Для здійснення задуманого вони взяли новачка в номенклатурній лінійці заводу Volvo FH Aero, навісили "на сідло" напівпричіп, під’єднали двовісний візок з сідловим пристроєм і додали ще один тривісний напівпричіп.

Так було при світлі, а маневр у темноті дивись відео нижче. Скриншот: Авто24

На невеличкій швидкості водій FH Aero з повороту в тихому задньому ході спрямував фуру в потрібному напрямку й вмокнув чайний пакет в склянку. Складно, але це вдалося ювелірно зробити.

Вперше таку вправу було здійснено заднім ходом не "за дзеркалами", а за допомогою камер та зображень на моніторі в кабіні воді.

Читайте також Volvo Trucks представила найпотужніший дизельний двигун на 780 "коней"

Втім, це був лише початок. Завдання для 25-метрової фури вирішили ще більше ускладнити й провести таку операцію в повній темряві.

Система камер на Volvo FH Aero має нічний режим. Вони передавали чітке зображення на монітори, хоча освітлення не було. Горіли тільки габаритні вогні та інколи вмикалися стоп-сигнали. Ось і все.

Таким чином, 25-метрова Volvo FH Aero з системою оглядових камер з розширеним нічним режимом та двома причепами у повній темряві здійснила складний маневр заднім ходом.

Увійшовши в практично 90-градусний поворот, водій вивів фуру "по монітору" в задану точку й успішно виконав вправу. Volvo Trucks виявися піонером: подібного маневру без освітлення з камерами замість дзеркал та ще й в темноті ще ніхто з автовиробників не виконував.