Volvo Trucks обіцяє запас ходу вантажівці в 600 кілометрів

Нова версія FH Electric для рейсів на великі відстані дозволить транспортним компаніям експлуатувати електровантажівки на міжобласних і міжміських маршрутах та їздити повний робочий день без підзарядки.

FH Electric надійде в продаж у другій половині 2025 року. Про терміни та новизну в розробці Volvo сповістив на своєму сайті.

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Цього разу збільшенню запасу ходу сприятиме не чергова інновація в акумуляторній базі, а нова технологія трансмісії Volvo, так звана e-axle. Вона створює простір для значно більшої місткості бортової батареї.

Невдовзі FH Electric отримає нову трансмісію і це знову збільшить пробіг. Фото: Volvo Trucks

На ефективність акумулятора працюватимуть удосконалена система керування батареями та загальна удосконаленість трансмісії. Ці два постулати сприятимуть розширенню запасу ходу.

"Наш новий електричний флагман забезпечить транспортування без викидів вихлопних газів навіть на великі відстані. Окрім важливих переваг для навколишнього середовища, які приносять електричні вантажівки, FH Electric пропонує водіям вантажівок ще й набагато кращі робочі умови зі значно нижчими рівнями шуму та вібрації", – говорить президент Volvo Trucks Роджер Альм.

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Науково доведено, що на транспортний сектор припадає сім відсотків глобальних викидів вуглецю. Акумуляторні електричні вантажівки є важливим інструментом для зменшення впливу на клімат. Volvo Trucks став визнаним світовим лідером у виробництві електричних вантажівок середньої та великої вантажності. Він має вісім акумуляторних моделей і вже поставив 3800 електричних вантажівок клієнтам у 46 країнах світу.