Компанія Volvo Trucks розширила лінійку вантажівок серії FH: модель Aero має довшу кабіну, аеродинамічний дизайн та зменшене споживання пального.

Магістральний тягач доступний у чотирьох варіантах, включаючи біопаливну та електричну. Шведський виробник стверджує, що нова система моніторингу камер скорочує до 5 відсотків споживання енергії та, відповідно, викидів.

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Нові моделі вантажівок Aero будуть поступово виводитися на ринки протягом 2024-2025 років у чотирьох версіях – FH Aero, FH Aero Electric, FH Aero з газовим двигуном і FH16 Aero.

При будь-якому уподобанні силової установки власник транспортного засобу отримає переваги від нижчого споживання енергії, більшого запасу ходу та вищого рівня безпеки з легким водінням.

Зазнала змін і кабіна. Передня частина кабіни Volvo FH Aero подовжена на 24 сантиметри порівняно попередньою версією FH. Це покращило аеродинамічні властивості – поліпшилася не тільки аеродинаміка, але й стійкість у вітряну погоду.

Покращена аеродинаміка також дозволила збільшити регенерацію енергії для повернення в акумулятор під час гальмування або спуску, під час наступного прискорення або підйому.





Система моніторингу камерами значною мірою сприяє як аеродинаміці, так і безпеці. Це рішення, яке інші виробники впровадили ще кілька років тому, замінює традиційні зовнішні дзеркала, розширює поле зору для водія.

Є ще один позитив від камер замість дзеркал: водій отримав покращену видимість у дощову та темну погоду, а також під прямими сонячними променями та в тунелях. Під час руху з причепом система камери має функцію автоматичного панорамування, слідкуючи за поворотним причепом.

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Оновлені гальма із запатентованими гальмівними дисками Volvo покращують гальмівну здатність, одночасно зменшуючи споживання енергії та викиди.

Змінилася на краще інформаційно-розважальна система. Вона доступна з шістьма високоякісними динаміками преміум-класу, новим підсилювачем потужності та сабвуфером, що додає величезної потужності звуку.

Нова навігаційна система вже пропонується з покращеними картами, адаптованими до конкретних потреб вантажівки, з автоматичним оновленням карт. Оновлення інтер’єру привабить вбудованою мікрохвильовою піччю і розетками USB-C.