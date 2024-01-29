Компания Volvo Trucks расширила линейку грузовиков серии FH: модель Aero имеет более длинную кабину, аэродинамический дизайн и уменьшенное потребление топлива.

Магистральный тягач доступен в четырех вариантах, включая биотопливную и электрическую. Шведский производитель утверждает, что новая система мониторинга камер сокращает до 5 процентов потребления энергии и соответственно выбросов.

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Новые модели грузовиков Aero будут постепенно выводиться на рынки в течение 2024-2025 годов в четырех версиях FH Aero – FH Aero, FH Aero Electric, FH Aero с газовым двигателем и FH16 Aero.

При любом предпочтении силовой установки владелец транспортного средства получит преимущества от более низкого потребления энергии, большего запаса хода и более высокого уровня безопасности с легким вождением.

Претерпела изменения и кабина. Передняя часть кабины Volvo FH Aero удлинена на 24 сантиметра по сравнению с предыдущей версией FH. Это улучшило аэродинамические свойства, улучшилась не только аэродинамика, но и устойчивость в ветреную погоду.

Улучшенная аэродинамика также позволила увеличить регенерацию энергии для возврата в аккумулятор при торможении или спуске, при последующем ускорении или подъеме.





Система мониторинга камерами в значительной степени способствует как аэродинамике, так и безопасности. Это решение, которое другие производители внедрили еще несколько лет назад, заменяет традиционные внешние зеркала, расширяет поле зрения для водителя.

Есть еще один позитив от камер вместо зеркал: водитель получил улучшенную видимость в дождливую и темную погоду, а также под прямыми солнечными лучами и туннелями. При движении с прицепом система камеры имеет функцию автоматического панорамирования, следя за поворотным прицепом.

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Обновленные тормоза с запатентованными тормозными дисками Volvo улучшают тормозную способность, одновременно уменьшая потребление энергии и выбросы.

Изменилась к лучшему информационно развлекательная система. Она доступна с шестью высококачественными динамиками премиум-класса, новым усилителем мощности и сабвуфером, что придает огромную мощность звука.

Новая навигационная система уже предлагается с улучшенными картами, адаптированными к конкретным потребностям грузовика, с автоматическим обновлением карт. Обновление интерьера привлечет встроенной микроволновкой и розетками USB-C.