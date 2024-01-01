Volvo Trucks обещает запас хода грузовика в 600 километров

Новая версия FH Electric для рейсов на большие расстояния позволит транспортным компаниям эксплуатировать электрогрузовики на межобластных и междугородних маршрутах и ездить полный рабочий день без подзарядки.

FH Electric поступит в продажу во второй половине 2025 года. О сроках и новизне в разработке Volvo оповестил на своем сайте.

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На этот раз увеличению запаса хода будет способствовать не очередная инновация в аккумуляторной базе, а новая технология трансмиссии Volvo, так называемая e-axle. Она создает пространство для значительно большей емкости бортовой батареи.

Вскоре FH Electric получит новую трансмиссию и это снова увеличит пробег. Фото: Volvo Trucks

На эффективность аккумулятора начнут работать усовершенствованная система управления батареями и общая улучшенная трансмиссия. Эти два постулата будут способствовать расширению запаса хода.

"Наш новый электрический флагман обеспечит транспортировку без выбросов выхлопных газов даже на большие расстояния. Кроме важных преимуществ для окружающей среды, которые приносят электрические грузовики, FH Electric предлагает водителям грузовиков еще и гораздо лучшие рабочие условия со значительно более низкими уровнями шума и вибрации", – говорит президент Volvo Trucks Роджер Альм.

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Научно доказано, что на транспортный сектор приходится семь процентов глобальных выбросов углерода. Аккумуляторные электрические грузовики являются важным инструментом для уменьшения влияния на климат. Volvo Trucks стал признанным мировым лидером в производстве электрических грузовиков средней и большой грузоподъемности. Он имеет восемь аккумуляторных моделей и уже поставил 3800 электрических грузовиков клиентам в 46 странах мира.