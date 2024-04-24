Попри непогані результати у створенні електричних вантажівок, шведський автовиробник лишається палким прихильником технології двигунів внутрішнього згорання: в номенклатурній лінійці силових агрегатів для комплектації магістральних тягачів FH16 з’явився надпотужний дизельний мотор D17.

Про новинку стало відомо з презентації на базі домашнього кампусу Volvo у Гетеборзі, де на випробувальному треку журналістам показали абсолютно новий магістральний тягач FH 16 зі згаданим дизельним двигуном D17 під кабіною.

D17 — найбільший та найпотужніший дизельний двигун, що коли-небудь встановлювався на вантажівку Volvo. Його зробили в у трьох силових варіантах – 600, 700 і 780 к.с.

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У порівнянні з дизельною версією D16, якій він приходить на заміну, сучасна технологія двигуна дає водіям максимальну продуктивність і, що важливо, покращену економію палива відносно попередника.

Volvo вважає двигун D17 чистим варіантом із низьким рівнем викидів та високою економією палива для дизельних парків, які зараз працюють у Європі. Розробники запевняють, що новий двигун повністю відповідає його місії з нульовим рівнем викидів.

Вантажні та пасажирські фургони з шинами Continental ContiVan Conact 200 матимуть мінімальний гальмівний шлях в будь-яку погоду. При цьому навіть при великому навантаженні фургона шина витримує усі задані характеристики. Рекламна інформація

Новий дизельний двигун Volvo D17 легший за свого попередника, економніший і має менше викидів. Фото: Volvo Trucks

Такий силовий агрегат довелося розробляти у відповідь на нові правила про збільшену довжину та вагу вантажівок класу 8, що набули чинності на всій території Швеції 1 грудня 2023 року. Тепер там дозволено використовувати комбіновані причепи загальною довжиною 34,5 метра і повною масою до 100 тонн (93 тонни).

Уряд Швеції погодився з ученими, які довели, що використання довших і важчих автопотягів зменшить споживання енергії до 30% для окремих транспортних засобів і на 4-6% загалом. Ці цифри справедливі для BEV, водневих паливних елементів, біопаливних і дизельних двигунів.

Шість тягачів, які тягнуть шість одиничних причепів, кожен із загальною довжиною 16,5 метрів, можуть бути замінені трьома FH16 780, кожен з яких тягне по два причепи із загальною довжиною 34 метри, і в результаті викиди CO 2 зменшаться на 27%.

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Щоправда, такі комбіновані тягачі з причіпними системами дозволено лише на приблизно 5 900 кілометрів найкращих і найсучасніших автошляхів із 100 000 кілометрів дорожньої мережі Швеції. Однак все йде до того, що таких ділянок невдовзі стане більше.

Погодьтеся, така довжелезна фура й справді схожа на потяг. Фото: Volvo Trucks

Новий двигун сприятиме роботі транспорту з таким навантаженням. Як зазначив директор з екології та інновацій Volvo Group Ларс Мартессон, двигун оснащено єдиним ефективним турбонагнітачем для підвищення чутливості двигуна. Розробники для подальшої оптимізації процесу згоряння D17 спиралися на дуже вдалу та запатентовану конструкцію хвилеподібного поршня Volvo.

Результатом є чистіший двигун, який фактично забезпечує більше потужності та менше викидів, ніж двигун D16, який він замінює. Двигун D17 сертифікований для роботи на біодизелі в усіх номінальних значеннях потужності. Нова система впорскування забезпечує оптимальну економію палива, а підвищений максимальний тиск у циліндрах забезпечує високу вихідну потужність.

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Потужність гальм двигуна D17 була посилена в усьому діапазоні швидкостей, сказав Мартенссон. Це забезпечує швидке перемикання передач і призводить до меншого зносу гальмівних колодок і дискових гальм, водночас ефективнішого спуску.

Нові закони про довжину комбінованих причепів у Швеції дозволяють одній вантажівці перевозити стільки ж вантажу, скільки трьом звичайним тягачам. Фото: Volvo Trucks

Вантажівка такої довжини оснащена камерами заднього виду StoneRidge MirrorEye. Система містить екрани дисплея заднього виду, встановлені на передніх стійках. Ці екрани можна налаштувати для показу різних ракурсів і точок огляду позаду вантажівки.

Фото/відео: Volvo Trucks