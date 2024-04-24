Несмотря на неплохие результаты в создании электрических грузовиков, шведский автопроизводитель остается горячим сторонником технологии двигателей внутреннего сгорания: в номенклатурной линейке силовых агрегатов для комплектации магистральных тягачей FH16 появился сверхмощный дизельный мотор D17.

О новинке стало известно из презентации на базе домашнего кампуса Volvo в Гетеборге, где на испытательном треке журналистам показали совершенно новый магистральный тягач FH 16 с упомянутым дизельным двигателем D17 под кабиной.

D17 - самый большой и самый мощный дизельный двигатель, что когда-либо устанавливался на грузовик Volvo. Его сделали в трех силовых вариантах – 600, 700 и 780 л.с.

Читайте также Новые Volvo FH Aero получили камеры вместо зеркал и микроволновку

По сравнению с дизельной версией D16, которой он приходит на замену, современная технология двигателя дает водителям максимальную производительность и, что важно, улучшенную экономию топлива относительно предшественника.

Volvo считает двигатель D17 чистым вариантом с низким уровнем выбросов и высокой экономией топлива для дизельных парков, которые сейчас работают в Европе. Разработчики уверяют, что новый двигатель полностью соответствует его миссии с нулевым уровнем выбросов.

Грузовые и пассажирские фургоны с шинами Continental ContiVan Conact 200 будут иметь минимальный тормозной путь в любую погоду. При этом даже при большой нагрузке фургона шина выдерживает все заданные характеристики. Рекламная информация

Новый дизельный двигатель Volvo D17 легче своего предшественника, экономнее и имеет меньше выбросов. Фото: Volvo Trucks

Такой силовой агрегат пришлось разрабатывать в ответ на новые правила об увеличенной длине и весе грузовиков класса 8, вступившие в силу на всей территории Швеции 1 декабря 2023 года. Теперь там разрешено использовать комбинированные прицепы общей длиной 34,5 метра и полной массой до 100 тонн (93 тонны).

Правительство Швеции согласилось с учеными, которые доказали, что использование длинных и тяжелых автопоездов уменьшит потребление энергии до 30% для отдельных транспортных средств и на 4-6% в целом. Эти цифры справедливы для BEV, водородных топливных элементов, биотопливных и дизельных двигателей.

Шесть тягачей, которые тянут шесть единичных прицепов, каждый с общей длиной 16,5 метров, могут быть заменены тремя FH16 780, каждый из которых тянет по два прицепа с общей длиной 34 метра, и в результате выбросы CO 2 уменьшатся на 27%.

Читайте также Автобусы Volvo будут возить жителей Николаева

Правда, такие комбинированные тягачи с прицепными системами разрешены лишь на примерно 5 900 километров самых лучших и современных автодорог из 100 000 километров дорожной сети Швеции. Однако все идет к тому, что таких участков вскоре станет больше.

Согласитесь, такая длинная фура действительно похожа на поезд. Фото: Volvo Trucks

Новый двигатель будет способствовать работе транспорта с такой нагрузкой. Как отметил директор по экологии и инновациям Volvo Group Ларс Мартессон, двигатель оснащен единственным эффективным турбонагнетателем для повышения чувствительности двигателя. Разработчики для дальнейшей оптимизации процесса сгорания D17 опирались на очень удачную и запатентованную конструкцию волнообразного поршня Volvo.

Результатом является чистый двигатель, который фактически обеспечивает больше мощности и меньше выбросов, чем двигатель D16, который он заменяет. Двигатель D17 сертифицирован для работы на биодизеле во всех номинальных значениях мощности. Новая система впрыска обеспечивает оптимальную экономию топлива, а повышенное максимальное давление в цилиндрах обеспечивает высокую выходную мощность.

Читайте также Renault и Volvo будут совместно выпускать электрофургоны

Мощность тормозов двигателя D17 была усилена во всем диапазоне скоростей, сказал Мартенссон. Это обеспечивает быстрое переключение передач и приводит к меньшему износу тормозных колодок и дисковых тормозов, одновременно более эффективного спуска.

Новые законы о длине комбинированных прицепов в Швеции позволяют одному грузовику перевозить столько же груза, сколько трем обычным тягачам. Фото: Volvo Trucks

Грузовик такой длины оснащен камерами заднего вида StoneRidge MirrorEye. Система содержит экраны дисплея заднего вида, установленные на передних стойках. Эти экраны можно настроить для показа различных ракурсов и точек обзора позади грузовика.

Фото/видео: Volvo Trucks