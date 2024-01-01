Водитель отсудил у босса 35 миллионов долларов: за что именно

По решению американского суда присяжных Калифорнии сеть мегасупермаркетов должна уплатить в пользу истца 34,7 миллиона долларов.

Как пишет motorpasion.com, суд прибегнул к очень суровому приговору в пользу водителя и сделал такую санкцию показательной, чтобы другим работодателям не хотелось делать подобное.

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Во-первых, суд признал, что никакого мошенничества со стороны дальнобойщика не было. Хесус Джесси Фонсека 14 лет образцово работал в распределительном центре Walmart Apple Valley (Сан-Бернардино, Калифорния). Настолько, что после аварии он стал частью национальной программы самой компании как одно из лиц водителей.

Во время аварии в 2017 году другой грузовик компании врезался в полуприцеп Фонсека, что повлекло последствия. Медицинский суд открыл листок нетрудоспособности работника, которому в то время было 54 года. Врачи сделали вывод, что больной не должен толкать, тянуть или поднимать любой вес более 5 кг, а также управлять коммерческим транспортным средством тяжелой размерной группы в течение длительного времени.

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Walmart поставил работника под надзор во время отпуска по состоянию здоровья, то есть больничного. Впрочем, однажды его видели за рулем автомобиля и за приседаниями. Сам Джесси не скрывал и сообщил, что едет в путешествие со своей семьей в доме на колесах. Дело в том, что юбилейная дата супружеской жизни приходилась во время больничного, поэтому круиз решили не отменять.

Однако работодатели не поняли этого шага и “пришили” работнику мошенничество – обвинили в противозаконном пребывании в отпуске по нетрудоспособности. По этим причинам водителя уволили с работы, лишив надлежащих выплат.

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Адвокаты Фонсека доказали в суде, что запрет вождения касается коммерческих тяжелых автомобилей, а не личных транспортных средств легкой размерной группы. Они также отметили, что "клевета Walmart по Джесси была частью схемы использования ложных обвинений, чтобы заставить пострадавших дальнобойщиков вернуться на работу или уволить их".

Водитель коммерческого транспорта даже несмотря на улучшенные условия в салоне, хорошую эргономику имеет не лучшую работу: для человеческого тела сидение в течение 8 часов в день (минимум), пять дней в неделю и сотни дней в году сказывается. Это постоянная вибрация, потребность бесчисленное количество раз подниматься и спускаться из кабины, вверх и вниз к грузовой платформе (много раз прыгая) или наклонов, чтобы прицепить/отцепить полуприцеп. И это без учета погрузочно-разгрузочных работ, за которые не должен нести ответственность водитель грузовика.

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Суд присяжных согласился, что коммерческий транспорт и частный – разные по физической нагрузке на водителя. Поэтому его поездку в круиз на легком автокемпере не следует считать мошенничеством.

Это стало отправной точкой в вынесении решения, по которому в пользу истца с Walmart взыскано 25 миллионов долларов за финансовые убытки. Еще 9,7 миллиона долларов взыскано за неэкономические убытки, включающие психические страдания, которые испытал работник из-за ложного обвинения его в мошенничестве и, как следствие, увольнения.