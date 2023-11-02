Поліція звинуватила водія у злісній непокорі тільки за те, що той попросив пред`явити докази порушення ним ПДР. Справа дійшла до суду і його вирок став повчальним для однієї зі сторін.

Факт непокори зводився до того, що водій вчинив порушення за статтею 185 КУпАП – злісну непокору законному розпорядженню поліцейського при виконанні ним службових обов`язків.

Як пише "Судово-юридична газета", водій при зупинці транспортного засобу за порушення правил ПДР не пред`явив документів (посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію ТЗ), чим порушив пп. 1 п. 1 ст. 16 Закону «Про дорожній рух» та не виконав п. 2 ч. 1 ст. 32 Закону «Про Національну поліцію».

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Натомість водій у ході слухання справи в суді цієї вини за собою не визнав, оскільки, рухаючись в місті м. Бориславі на Львівщині, Правила дорожнього руху не порушував. На вимогу пред’явити документи, попросив поліцейського показати докази його порушення ПДР.

А далі була... класика

Після тривалих перемовин водій показав посвідчення водія у «Дії», але йому повідомили, що вбачають у нього ознаки алкогольного сп`яніння й запропонували пройти відповідний тест.

Ситуація багатьом знайома і цілком прогнозована. Однак водій, який алкоголю не вживав, попросив викликати інший екіпаж, оскільки відчував, що поліцейський до нього просто прискіпався. Найцікавіше було в тому, що в іншого екіпажу водій спокійно пройшов тест на стан алкогольного сп`яніння і його результат був негативний.

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Однак замість побажань щасливої дороги інспектор поліції протиправно застосував щодо водія кайданки й силоміць доставив того у підрозділ поліції. А далі була класика: поліція звинуватила водія у злісній непокорі, хоча той стояв на своєму - пред`явіть докази порушення ним ПДР.

Що сказав суд

Суд вини у діях водія не побачив, оскільки вимоги поліцейського мають бути законодавчо обґрунтовані. Про це йдеться в рішенні Бориславського міського суду Львівської області за матеріалами про притягнення до адміністративної відповідальності водія за ст. 185 КУпАП.

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Суд дійшов до висновку, що рапорт працівників поліції, які склали протокол про адміністративне правопорушення, не є достатнім та переконливим доказам винності особи без інших доказів.

Зазначена стаття 185 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов`язків. Умовою притягнення особи до адміністративної відповідальності є наявність в її діях складу адміністративного правопорушення, що полягає у злісній непокорі законному розпорядженню або вимозі працівника поліції при виконанні ним службових обов`язків.

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Злісна непокора повинна проявлятись у відмові від виконання наполегливих, неодноразово повторених законних вимог чи розпоряджень працівників поліції при виконанні службових обов`язків, або у відмові, вираженій в зухвалій формі, що свідчить про явну зневагу до осіб, які охороняють громадський порядок.

В одному із залів Бориславського міського суду Львівської області слухалася справа № 438/1423/23, у якій відхилено звинувачення поліції до водія у злісній непокорі. Фото: brm.lv.court.gov.ua

Разом з цим зміст статті 185 КУпАП обов`язково передбачає наявність законної вимоги поліцейського з відповідним обґрунтуванням.

Суд прийшов до висновку, що в діях водія відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 185 КУпАП. Доказів агресивної та зухвалої поведінки водія в бік працівників поліції, які б могли свідчити про наявність в діях особи правопорушення, передбаченого ст. 185 КУпАП, не надано.

Склад адміністративного правопорушення відсутній

Рапорт працівників поліції, які склали протокол про адміністративне правопорушення, не є достатнім та переконливим доказом винності особи без інших доказів, а такі відсутні.

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Таким чином, викладені у протоколі обставини не відповідають складу правопорушення, передбаченого ст. 185 КУпАП та не підтверджуються доказами наявними в справі. Вина водія у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 185 КУпАП, є недоведеною.