Полиция обвинила водителя в злостном неповиновении только за то, что тот попросил предъявить доказательства нарушения ПДД. Дело дошло до суда и его приговор стал поучительнім для одной из сторон.

Факт неповиновения сводился к тому, что водитель совершил нарушение по статье 185 КУоАП – злостное неповиновение законному распоряжению полицейского при исполнении им служебных обязанностей.

Как пишет "Судебно-юридическая газета ", водитель при остановке транспортного средства за нарушение правил ПДД не предъявил документов (удостоверение водителя, свидетельство о регистрации ТС), чем нарушил пп. 1 п. 1 ст. 16 Закона "О дорожном движении" и не выполнил п. 2 ч 1 статьи 32 Закона «О Национальной полиции».

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Водитель в ходе слушания дела в суде этой вины за собой не признал, поскольку, двигаясь в г. Бориславе на Львовщине, Правила дорожного движения не нарушал. По требованию предъявить документы, попросил полицейского показать доказательства его нарушения ПДД.

А дальше была... классика

После длительных переговоров водитель показал водительское удостоверение в «Дії», но ему сообщили, что видят у него признаки алкогольного опьянения и предложили пройти соответствующий тест.

Ситуация многим знакома и вполне предсказуема. Однако водитель, не употреблявший алкоголь, попросил вызвать другой экипаж, поскольку чувствовал, что полицейский к нему просто придрался. Самое интересное было в том, что у другого экипажа водитель спокойно прошел тест на состояние алкогольного опьянения и его результат был отрицательным.

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Однако вместо пожеланий счастливого пути инспектор полиции противоправно применил в отношении водителя наручники и насильно доставил его в подразделение полиции. А дальше была классика: полиция обвинила водителя в злостном неповиновении, хотя тот стоял на своем – предъявите доказательства нарушения им ПДД.

Что сказал суд

Суд вины в действиях водителя не увидел, поскольку требования полицейского должны быть законодательно обоснованы. Об этом говорится в решении Бориславского городского суда Львовской области по материалам о привлечении к административной ответственности водителя по ст. 185 КУоАП.

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Суд пришел к выводу, что рапорт работников полиции, составивших протокол об административном правонарушении, не является достаточным и убедительным доказательством виновности лица.

Указанная статья 185 КУоАП предусматривает административную ответственность за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского при исполнении им служебных обязанностей. Условием привлечения лица к административной ответственности является наличие в его действиях состава административного правонарушения, заключающегося в злостном неповиновении законному распоряжению или требованию работника полиции при исполнении им служебных обязанностей.

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Злобное неповиновение должно проявляться в отказе от выполнения настойчивых, неоднократно повторенных законных требований или распоряжений работников полиции при исполнении служебных обязанностей или в отказе, выраженном в дерзкой форме, что свидетельствует о явном пренебрежении к лицам, охраняющим общественный порядок.

В одном из залов Бориславского городского суда Львовской области слушалось дело № 438/1423/23, в котором отклонены обвинения полиции к водителю в злостном неповиновении. Фото: brm.lv.court.gov.ua

При этом содержание статьи 185 КУоАП обязательно предусматривает наличие законного требования полицейского с соответствующим обоснованием.

Суд пришел к выводу, что в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 185 КУоАП. Доказательств агрессивного и дерзкого поведения водителя в сторону работников полиции, которые могли бы свидетельствовать о наличии в действиях лица правонарушения, предусмотренного ст. 185 КУоАП, не предоставлено.

Состав административного правонарушения отсутствует

Рапорт работников полиции, составивших протокол об административном правонарушении, не является достаточным и убедительным доказательством виновности лица без иных доказательств, а такие отсутствуют.

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Таким образом, изложенные в протоколе обстоятельства не отвечают составу правонарушения, предусмотренного ст. 185 КУоАП и не подтверждаются доказательствами, имеющимися в деле. Вина водителя в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 185 КУоАП, недоказана.