Иногда полицейские привлекают к ответственности водителей, даже если нет доказательств управления им транспортным средством.

Нередко статья 130 (вождение в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях может трактоваться правоохранительными органами самовольно. Особого внимания заслуживает термин “управление транспортным средством”, некоторые даже могут его трактовать как пребывание в автомобиле или возле него.

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Еще чаще в Украине встречаются случаи, когда водителей привлекают к ответственности за нарушение правил дорожного движения, даже если они не управляли транспортным средством. Поэтому многих интересует вопрос: привлекают ли к ответственности водителя, если нет доказательств управления им транспортным средством?

Именно этот вопрос исследовал суд в деле №755 / 11797/21. Из материалов дела известно, что водитель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП и на него наложено административное взыскание в виде штрафа (17 000 грн.).

В апелляционной жалобе водитель ссылался на то, что материалы дела не содержат доказательств того, что он управлял транспортным средством Renault Logan. Указанный автомобиль стоял во дворе и не принадлежит ему.

Рассматривая дело, апелляционный суд отметил, что из прикрепленной к протоколу об административном правонарушении и исследованной судом видеозаписи с бодикамеры полицейского видно, что гражданин, который всего на несколько минут сел на место водителя в автомобиль, отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения в установленном законом порядке на месте остановки с помощью прибора.

В судебном заседании в суде апелляционной инстанции гражданин отметил, что на момент приезда экипажа полиции он находился в автомобиле Renault Logan на сидении водителя, но прав управления транспортным средством он не имел и не управлял указанным транспортным средством.

В ответ на запрос Киевского апелляционного суда Региональный сервисный центр направил письмо, в котором отметил, что в соответствии с учетными данными Единого государственного реестра транспортных средств удостоверение водителя на имя гражданина сервисными центрами МВД города Киева не выдавалось. Информация о выдаче водительского удостоверения на имя гражданина сервисными центрами МВД других регионов Украины в базе данных отсутствует.

Также суд отметил, что в ответ на запрос Киевского апелляционного суда Департамент патрульной полиции Управления патрульной полиции в г. Киеве сообщил, что информация, зафиксированная с использованием портативных видео регистраторов сотрудниками полиции, является информацией с ограниченным сроком хранения и не может превышать 30 суток с момента фиксирования происшествия на соответствующий прибор. Поскольку с момента событий прошел определенный срок, Управление патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции не имеет возможности обеспечить выполнение запроса Киевского апелляционного суда о предоставлении видеозаписей с портативных видео регистраторов.

Суд также напомнил, что согласно пункту 27 постановления Пленума Верховного Суда Украины “О практике применения судами Украины законодательства по делам о некоторых преступлениях против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, а также об административных правонарушениях на транспорте” № 14 за 23.12.2005 года, управление транспортным средством следует понимать как выполнение функций водителя во время движения такого средства или инструктора-водителя во время учебы учащихся-водителей независимо от того, управляет ли лицо транспортным средством, которое движется своим ходом или посредством буксировки. Для привлечения к ответственности по ст. 130 КУоАП не имеет значения, в течение какого времени лицо, которое находится в состоянии опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих его внимание и скорость реакции, управляло транспортным средством. Правонарушение считают законченным с момента, когда он начал двигаться.

Из прилагающейся к административному материалу видеозаписи с нагрудной камеры сотрудника полиции усматривается, что гражданин не отрицал употребление алкогольных напитков, однако отметил, что всего на несколько минут сел в автомобиль на место водителя.

На судебное заседание вызывался для дачи объяснений работник патрульной полиции, который составлял административный протокол в отношении гражданина, однако он дважды на судебное заседание не явился, причины неявки суду не сообщил.

Кроме того, в материалах не содержится никаких надлежащих и допустимых доказательств, подтверждающих факт управления лицом автомобилем. Из исследованной на судебном заседании видеозаписи бодикамеры полицейского усматривается, что на видеозаписи отсутствует запись движения автомобиля под управлением гражданина. Не содержит указанное доказательство и запись остановки сотрудниками полиции указанного автомобиля под управлением.

Учитывая вышеизложенное, исследовав имеющиеся в деле доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о недоказанности вины в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 130 КУоАП, что делает невозможным привлечение его к административной ответственности.