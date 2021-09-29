Житель Великой Багачки в течение 4 лет 14 раз был оформлен патрульными за пьяное управление автомобилем. Общая сумма штрафов достигла 551 тыс. грн, но нарушитель ни одного из них не оплатил.

23 сентября Великобагачанский районный суд Полтавской области оштрафовал Константина Писаренко, который в 14-й раз за 4 года сел пьяным за руль. Судья Юрий Ячало назначил нарушителю 51 000 грн штрафа и в очередной раз лишил водительских прав на 10 лет. Общая сумма долга, которую должен оплатить Писаренко — около полумиллиона гривен.

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Согласно Единому государственному реестру судебных решений, Константин Писаренко минимум с 2012 года практиковал управление транспортными средствами навеселе. В течение 3-х лет мужчину несколько раз задерживали пьяным за рулем скутера и мопеда. В 2014 году его привлекли к ответственности за наркопреступление, поэтому в течение следующих трех лет Писаренко физически не мог управлять транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

А вот после выхода из колонии, с 2017 года мужчину систематически останавливали патрульные в состоянии алкогольного опьянения. До августа 2021 года Писаренко получил 13 штрафов и 12 раз был лишен водительского удостоверения на 10 лет. Ни одного штрафа нарушитель не уплатил.

Последний, 14-й раз, патрульные остановили Писаренко 24 августа 2021 года. Он был пьян, за рулем автомобиля ВАЗ 21011. От прохождения медосмотра отказался. В суд мужчина не явился и о причинах неявки не сообщил. Вина нарушителя подтверждается показаниями патрульных, свидетелей, а также записями с боди-камер патрульных.

Судья Ячало учел все вышеуказанные признаки, признал Писаренко виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения (ч. 3 ст. 130 Куоап), назначил 51 000 грн штрафа и опять лишил мужчину водительских прав на 10 лет. Теперь Писаренко должен оплатить 550 800 грн штрафов и судебный сбор — 454 грн.

Судя по назначенному наказанию, автомобиль у Писаренко не конфисковывали, потому что он ему не принадлежит. Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Полтавском апелляционном суде в течение 10 дней.