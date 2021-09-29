Мешканець Великої Багачки протягом 4 років 14 разів був оформлений патрульними за п’яне керування автомобілем. Загальна сума штрафів сягнула 551 тис. грн, але порушник жодного з них не сплатив.

23 вересня Великобагачанський районний суд Полтавської області оштрафував Костянтина Писаренка, який 14-й раз за 4 роки сів п’яним за кермо. Суддя Юрій Ячало призначив порушнику 51000 грн штрафу та в чергове позбавив водійських прав на 10 років. Загальна сума боргу, яку має сплатити Писаренко — близько півмільйона гривень.

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Відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень, Костянтин Писаренко щонайменше з 2012 року практикував керування транспортними засобами напідпитку. Протягом 3-х років чоловіка кілька разів затримували п’яним за кермом скутера та мопеда. У 2014 році його притягли до відповідальності за наркозлочин, тож протягом наступних трьох років Писаренко фізично не міг керувати транспортними засобами у нетверезому стані.

А от після виходу з колонії, з 2017 року чоловіка систематично зупиняли патрульні у стані алкогольного сп’яніння. До серпня 2021 року Писаренко отримав 13 штрафів та 12 разів був позбавлений водійського посвідчення на 10 років. Жодного штрафу порушник не сплатив.

Останній, 14-й раз, патрульні зупинили Писаренка 24 серпня 2021 року. Він був п’яний, за кермом автомобіля ВАЗ 21011. Від проходження медогляду відмовився. В суд чоловік не з’явився та про причини неявки не повідомив. Провина порушника підтверджується показами патрульних, свідків, а також записами з боді-камер патрульних.

Суддя Ячало врахував всі вищевказані ознаки, визнав Писаренка винним у керуванні автомобілем в стані сп’яніння (ч. 3 ст. 130 КУпАП), призначив 51000 грн штрафу та знову позбавив чоловіка водійських прав на 10 років. Тепер Писаренко має сплатити 550800 грн штрафів та судовий збір — 454 грн.

Судячи із призначеного покарання, автомобіль у Писаренка не конфісковували, бо він йому не належить. Постанова ще не набрала законної сили та може бути оскаржена в Полтавському апеляційному суді протягом 10 днів.