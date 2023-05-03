В полиции напомнили водителям мотоциклов и скутеров и их пассажирам о соблюдении ПДД.

В весенне-летний период на дороги возвращаются мотоциклы, скутеры и мопеды. Первые недели мотосезона наиболее опасны, поскольку за холодное время года у водителей мототранспорта притупились навыки вождения, а автомобилисты успели забыть о существовании двухколесных.

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Следует помнить, что легкомыслие и пренебрежение ПДД приводит к трагическим последствиям. Только за прошлый год произошло 2 636 ДТП с травмированными, с участием двухколесного транспорта, в которых травмировалось 2 805 человек и 301 человек погиб. Всего за 2022 год в Украине произошло 18 628 ДТП с пострадавшими, в которых 23 145 получили травмы и 2 791 погиб.

Поэтому в полиции назвали несколько правил безопасности, которые следует неукоснительно соблюдать вождям и пассажирам двухколесного транспорта:

перед выездом проверить техническое состояние транспортного средства на исправность тормоза, звуковой и световой сигнализации;

водитель и пассажир должны быть в застегнутых мотошлемах;

водитель должен учитывать дорожную обстановку, а также особенности перевозимого груза и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно им управлять;

управлять мотоциклом, мопедом (скутером) разрешается с 16 лет и наличия водительского удостоверения и остальных необходимых документов;

запрещается перевозить на заднем сиденье детей, рост которых менее 145 см, не рекомендуется перевозить сидящих боком людей, а также лиц в нетрезвом состоянии;

во время маневра обязательно пользоваться зеркалами заднего вида и визуально проверить "мертвую зону";

при маневрировании объективно оценивать опыт вождения и технические особенности транспортного средства;

иметь медицинскую аптечку и знак аварийной остановки;

не управлять транспортным средством в состоянии опьянения.

«В целях безопасности всех участников дорожного движения призываем соблюдать правила на дороге и с уважением относиться друг к другу», - призывают в полиции.