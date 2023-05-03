У поліції нагадали водіям мотоциклів та скутерів про дотримання ПДР.

У весняно-літній період на дороги повертаються мотоцикли, скутери та мопеди. Перші тижні мотосезону є найнебезпечнішими, оскільки за холодну пору року у водіїв мототранспорту притупились навички керування, а автомобілісти встигли забути про існування двоколісних.

Читайте також: Двоколісні на дорозі: що потрібно знати автомобілістам про мотоциклістів

Варто пам’ятати, що легковажність та нехтування ПДР призводить до трагічних наслідків. Лише за минулий рік трапилося 2 636 ДТП з травмованими, за участі двоколісного транспорту, у яких травмувалося 2 805 осіб та 301 особа загинула. Всього за 2022 рік в Україні сталося 18 628 ДТП із постраждалими, в яких 23 145 осіб отримали травми та 2 791 особа загинула.

Тож у поліції назвали кілька правил безпеки, яких варто неухильно дотримуватися керманичам та пасажирам двоколісного транспорту:

перед виїздом перевірити технічний стан транспортного засобу на справність гальма, звукової та світлової сигналізації;

водій та пасажир мають бути в застебнутих мотошоломах;

водій має враховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно ним керувати;

керувати мотоциклом, мопедом (скутером) дозволяється з 16 років та наявності водійського посвідчення і решти необхідних документів;

забороняється перевозити на задньому сидінні дітей, зріст яких менше 145 см, не рекомендується перевозити людей, які сидять боком, а також осіб у нетверезому стані;

під час маневру обов’язково користуватися дзеркалами заднього виду, та візуально перевірити "мертву зону";

під час маневрування об’єктивно оцінювати досвід керування та технічні особливості транспортного засобу;

мати медичну аптечку і знак аварійної зупинки;

не керувати транспортним засобом у стані сп’яніння.

«Задля безпеки всіх учасників дорожнього руху, закликаємо дотримуватися правил на дорозі та з повагою ставитися одне до одного», - закликають у поліції.