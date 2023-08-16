Все камеры видеонаблюдения в Украине планируют объединить в единую интеграционную систему. Об этом сообщил глава нацполиции Иван Выговский

После войны правоохранители будут работать, чтобы не допустить дестабилизации ситуации и повышения уровня преступности. Так говорит глава нацполиции Иван Выговский.

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"Сейчас по заданию Президента, Кабинета министров, МВД готовит законопроект, мы причастны к нему, о среде безопасности после войны. Что мы должны сделать для того, чтобы не допустить дестабилизации, повышения уровня преступности, чтобы обеспечить публичный порядок на улицах. Это и кибербезопасность , это и установка камер "Безопасный город", это и развитие такого направления, как полицейский офицер общества", - пояснил глава Нацполиции.

Также, добавил Выговский, вероятно, усовершенствуют развитие работы патрульной полиции на автодорогах, потому что количество ДТП достаточно велико. Штрафы с камер за 2022 год разрешили пополнить бюджет на 382 млн грн.

"Установка камер фиксации скоростного режима. Мы хотим объединить в единую интеграционную систему все камеры видеонаблюдения в государстве. Кроме того, достаточно эффективно у нас работает криминальный анализ. Это подразделение также работает и на базе Центра "112", недавно открытого министром внутренних дел Украины Игорем Клименко в Киеве, первый в Украине. Там же ситуационный центр реагирования, где наряду с полицией постоянно находятся работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы", - сказал он.