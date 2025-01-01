Суд виправдав водія за збитого лося, бо той збив косулю

У позовній заяві поліції йшлося про те, що водій автомобіля Audi Q5 покинув місце ДТП після того, як збив на дорозі лося. Це сталося 20 лютого нинішнього року в районі 20:00 на трасі "Київ – Ковель – Ягодин".

На цьому й було побудовано обвинувачення, про що повідомляє з посиланням на матеріали райсуду інформаційне агентство "Волинські Новини".

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Щоправда, водій згаданого автомобіля це звинувачення відкидав, оскільки ніякого лося він не збивав. Так, він дійсно їхав тією дорогою приблизно у той самий час, але збив недалеко від того місця не лося, а косулю.

Для підтвердження цього факту він навіть надав суду докази з карти пам’яті на своєму телефоні. Там дійсно була зображена збита косуля. Дату й час у цифровому форматі також чітко зафіксовано.

В зазначену годину стоїть суцільна темрява – зима! Рух по дорозі практично відсутній. Водій пересвідчився, що тварина мертва, відтягнув її за межі проїзної частини, оскільки лишати тушу посеред траси було б небезпечно для інших учасників руху.

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Тоді чуття підказало, що все те варто відзняти на телефон. І це було правильне рішення й згодом стало у пригоді, коли довелося доводити у суді свою непричетність до звинувачення щодо збитого лося та полишення місця ДТП.

Водій не тільки знімав все на телефон, але й виклав пізніше сюжет про цю пригоду в мережу, оскільки не мав наміру приховувати. Навпаки – застерігав інших водіїв та радив їм бути обачнішими на трасі, де велика ймовірність появи диких тварин.

Він зазначав, що намагання повідомити про подію за номером поліції 102 не увінчалися успіхом, оскільки на трасі не було мобільного зв'язку.

Через деякий час водієві зателефонували з поліції й запропонували проїхати на місце ДТП. Ось там він зрозумів, що йдеться про інше місце, а не про те, де він збив косулю.

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Попри те, що у поліції переконливих доказів не знайшлося, позов все-таки було підготовлено. Звинувачений у суді "визнав свою причетність до ДТП із косулею, але заперечив збиття лося".

Зі сторони звинувачення свідками виступали двоє поліцейських та єгер. Вони саму подію зі збитим лосем не бачили, оскільки не перебували в той час на місці ДТП. Однак висновок був прописаний ними вбивчий - пошкодження автомобіля вказує на те, що відбулося зіткнення із великою твариною.

Однак на відзнятому водієм відео місцевість була зовсім іншою. Як пояснив водій, це було на відстані не менш як 4-5 кілометрів від ДТП з лосем.

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Вивчивши деталі позовної заяви, свідчення сторін та докази, суд взяв до уваги відео події з косулею, надане водієм. На записі чітко видно пошкодження передньої правої частини автомобіля і тушу тварини – косулі, а не лося.

І це відіграло вирішальну роль: суд відхилив позовну заяву щодо збитого лося й полишення водієм місця ДТП. Справу закрито через відсутність складу правопорушення.

Про збиту косулю водій покарання не поніс, оскільки у позовній заяві йшлося про лося, а не про косулю. Оскільки ДТП з косулею офіційно не оформлено, то й позов поліції чи єгерської служби до суду не дійшов і невідомо чи дійде.