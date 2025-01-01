Суд оправдал водителя за сбитого лося, поскольку тот сбил косулю

В исковом заявлении полиции говорилось о том, что водитель автомобиля Audi Q5 покинул место ДТП после того, как сбил на дороге лося. Это произошло 20 февраля нынешнего года в районе 20:00 на трассе “Киев – Ковель – Ягодин”.

На этом было построено обвинение, о чем сообщает со ссылкой на материалы райсуда информационное агентство "Волынские Новости".

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Правда, водитель упомянутого автомобиля это обвинение отвергал, поскольку никакого лося он не сбивал. Да, он действительно ехал по той дороге примерно в то время, но сбил недалеко от того места не лося, а косулю.

Для подтверждения этого факта он даже предоставил доказательства с карты памяти на своем телефоне. Там действительно была изображена сбитая косуля. Дата и время в цифровом формате также четко зафиксировано.

В указанный час стоит сплошная темнота – зима! Движение по дороге практически отсутствует. Водитель убедился, что животное мертвое, отвлек его за пределы проезжей части, поскольку оставлять тушку посреди трассы было бы опасно для других участников движения.

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Чутье подсказало, что все это стоило снять на телефон. И это было правильное решение и впоследствии пригодилось, когда пришлось доказывать в суде свою непричастность к обвинению относительно сбитого лося.

Водитель не только снимал все на телефон, но и выложил позже об этом происшествии в сеть. Он отмечал, что попытки сообщить о происшествии по номеру полиции 102 не увенчались успехом: на трассе не было мобильной связи.

Через некоторое время водителю позвонили из полиции и предложили приехать на место ДТП. Вот там он понял, что речь идет о другом месте, а не о том, где он сбил косулю.

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Обвиняемый в суде "признал свою причастность к ДТП с косулей, но отрицал сбивание лося". Несмотря на то, что у полиции убедительных доказательств не нашлось, иск все-таки был подготовлен.

Со стороны обвинения свидетелями выступали двое полицейских и егерь. Они само событие со сбитым лосем не видели, поскольку не находились в то время на месте ДТП. Однако вывод был прописан – повреждение автомобиля указывает на то, что произошло столкновение с крупным животным.

Однако на отснятом водителем видео местность была совсем другой. Как пояснил водитель, это было на расстоянии не менее 4-5 километров от ДТП с лосем.

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Изучив детали искового заявления, показания сторон и доказательства, суд принял во внимание видео происшествия с косулей, предоставленное водителем. На записи четко видно повреждение передней правой части автомобиля и тушу животного – косули, а не лося.

И это сыграло решающую роль: суд отклонил исковое заявление о сбитом лосе и оставлении водителем места ДТП. Дело закрыто из-за отсутствия состава правонарушения.

О сбитой косуле водитель наказания не понес, поскольку в исковом заявлении речь шла о лосе, а не о косуле. Так как ДТП с косулей официально не оформлено, дело полиции или егерской службы в суд не дошло и неизвестно дойдет ли.