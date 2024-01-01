Суд признал самокат не транспортным средством и отменил штраф за пьяное вождение

Поэтому составленный полицейскими протокол юридического последствия в суде не получил. Об этом случае со ссылкой на постановление Ивано-Франковского городского суда говорится в публикации zaxid.net.

Дело против прикарпатца закрыто, поскольку в ходе судебного разбирательства более убедительной была сторона защиты. Как говорится в постановлении от 15 мая, инцидент произошел на ул. Площадь Рынок в Ивано-Франковске 18 марта. На водителя электросамоката Bolt Андрея Х. составили протокол по ч.1 ст.130 КУоАП (управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения), которая предусматривает 17 тыс. грн штрафа.

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Обвиняемый от экспертизы относительно признаков опьянения не отказался. После осмотра наркологом в медучреждении состояние факт опьянения подтвердился, о чем был составлен и приобщен к протоколу соответствующий документ.

Однако в ходе судебного заседания защита обвиняемого придерживалась позиции, что обвинение полиции является безосновательным, клиент вину в совершении правонарушения не признает. Защита не исключает того, что Андрей Х. управлял электросамокатом Bolt, но это не следует признавать админнарушением.

Во-первых, самокат не относятся к транспортным средствам, а потому не может быть субъектом ответственности по ч.1 ст. 130 КУоАП. Во-вторых, мощность его электромотора не превышала 3 кВт.

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На этом основании суд согласился, что согласно ПДД термин "транспортное средство" подразумевает технику с мощностью более 3 кВт.

"В материалах дела нет никаких идентификационных признаков электросамоката. Защитник указал, что его модель является аналогичной модели самоката Kugoo M4, который имеет мотор с мощностью электродвигателя 0,5 кВт. Это указывает на то, что электросамокат Bolt не относится к механическому транспортному средству", – говорится в постановлении суда.

Таким образом в своем постановлении суд признал, что обвиняемый не является водителем транспортного средства. Из-за отсутствия в действиях прикарпатца состава административного правонарушения судья закрыла дело.