П'яний водитель мотоблока заработал 17 000 гривен штрафа

При этом он не поехал под знак запрета и не превышал разрешенную в населенном пункте скорость. Техническое состояние мотоблока также соответствовало всем надлежащим нормам. А вот состояние самого водителя у патрульных полиции вызвало подозрение.

Как говорится в Постановлении Старовыжевского районного суда Волынской области от 19 мая 2025 года, водитель управлял мотоблоком в состоянии алкогольного опьянения, чем нарушил требования пункта 2.9 (а) Правил дорожного движения Украины. Юридически доказан уровень этого состояния – 0,71 промилле.

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За такое нарушение санкцией части 1 статьи 130 КУоАП предусмотрено административное взыскание в виде наложения штрафа на водителей в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

И хотя водитель в судебном заседании признал вину полностью и чистосердечно раскаялся в содеянном, суд признал его виновным. Наказание вынесено чувствительное – 17 000 гривен штрафа. Кроме этого, водитель должен уплатить в доход государства судебный сбор в размере 605,6 грн.

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Таким образом поездка по одной из главных улиц владельцу мотоблока обошлась в сумму, эквивалентную выручке от продажи хорошо упитанного кабана, бычка или телки.

Стоит отметить, что полиция имеет законные основания остановить мотоблок, поскольку на проезжей части дороги это полноценный участник дорожного движения. При этом стоит признать, что мотоблоки не предназначены для езды по проезжей части дорог общего пользования – разве что по обочине.

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Когда же водитель мотоблока выехал на проезжую часть пьяным, то это уже реальная угроза другим участникам дорожного движения. В таком случае полиция обязана предотвратить дальнейшее движение и привлечь водителя к административной ответственности.