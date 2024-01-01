П'яний водій мотоблока заробив 17 000 гривень штрафу

При цьому він не поїхав під знак заборони й не перевищував дозволену в населеному пункті швидкість. Технічний стан мотоблока також відповідав усім належним нормам. А ось стан самого водія у патрульних поліції викликав підозру.

Як йдеться в Постанові Старовижівського районного суду Волинської області від 19 травня 2025 року, водій керував мотоблоком у стані алкогольного сп`яніння, чим порушив вимоги пункту 2.9 (а) Правил дорожнього руху України. Юридично доведено рівень цього стану – 0,71 проміле.

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За таке порушення санкцією частини 1 статті 130 КУпАП передбачено адміністративне стягнення у вигляді накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.

І хоча водій в судовому засіданні визнав вину повністю та щиросердно розкаявся у вчиненому, суд визнав його винним. Покарання винесено дошкульне - 17 000 гривень штрафу. Окрім цього, водій має сплатити в дохід держави судовий збір у розмірі 605,6 грн.

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Таким чином поїздка однією з головних вулиць власнику мотоблока обійшлася в суму, що еквівалентна виторгу від продажу добре вгодованого кабана чи бика або телиці.

Варто зазначити, що поліція має законні підстави зупинити мотоблок, оскільки на проїжджій частині дороги це повноцінний учасник дорожнього руху. При цьому варти визнати, що мотоблоки не призначені для їзди проїжджою частиною доріг загального користування – хіба що узбіччям.

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Коли ж водій мотоблока виїхав на проїжджу частину п’яним, то це вже реальна загроза іншим учасникам дорожнього руху. В такому разі поліція зобов'язана запобігти подальшому руху й притягнути водія до адміністративної відповідальності.