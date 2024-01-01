Суд визнав самокат не транспортним засобом і відмінив штраф за п'яне водіння

Відтак складений поліцейськими протокол юридичного впровадження у суді не отримав. Про цей випадок з посиланням на ухвалу Івано-Франківського міського суду йдеться у публікації zaxid.net.

Справу проти прикарпатця закрито, оскільки у ході судового розгляду більш переконливою була сторона захисту. Як йдеться у постанові від 15 травня, інцидент стався на вул. Площа Ринок в Івано-Франківську 18 березня. На водія електросамоката Bolt Андрія Х. склали протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння), яка передбачає 17 тис. грн штрафу.

Читайте також П'яний водій мотоблока заробив 17 000 гривень штрафу

Звинувачений від експертизи щодо ознак сп’яніння не відмовився. Після огляду наркологом у медзакладі стан сп’яніння підтвердився, про що було складено й долучено до протоколу відповідний документ.

Однак в ході судового засідання захист обвинуваченого дотримувався позиції, що звинувачення поліції є безпідставним, клієнт вину у вчиненні правопорушення не визнає. Захист не відкидає того, що Андрій Х. керував електросамокатом Bolt, але це не слід визнавати адмінпорушенням.

По-перше, самокат не належать до транспортних засобів, а тому не може бути суб’єктом відповідальності за ч.1 ст. 130 КУпАП. По-друге, потужність його електромотора не перевищувала 3 кВт.

Читайте також Суд скасував протокол за керування у стані сп’яніння через те, що поліцейські ввели водія в оману

На цій підставі суд погодився, що згідно з ПДР термін "транспортний засіб" техніку з потужністю понад 3 кВт.

"У матеріалах справи немає жодних ідентифікаційних ознак електросамоката. Захисник вказав, що його модель є аналогічною моделі самоката Kugoo M4, який має мотор з потужністю електродвигуна 0,5 кВт. Це вказує на те, що електросамокат Bolt не відноситься до механічного транспортного засобу", – йдеться у постанові суду.

Таким чином у своїй ухвалі суд визнав, що обвинувачений не є водієм транспортного засобу. Через відсутність у діях прикарпатця складу адміністративного правопорушення суддя закрила справу.