Суд отменил штраф за превышение скорости из-за отсутствия цифровой подписи

Недавно суд стал на сторону водителя из-за того, что полицейский не соблюл процедуру предоставления доказательств. Об этом рассказывает Дорожный адвокат.

Дело №201/4193/24 рассматривалось Вторым апелляционным административным судом 12.09.2024.

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Суть дела такова. На водителя был наложен штраф за превышение скорости, которое полицейский зафиксировал на прибор Trucam. Однако водитель обжаловал штраф в суде.

В подтверждение факта нарушения инспектор приобщил в суд на диске видеозаписи с прибора измерения скорости Trucam. Рассматривая указанные доказательства, суд сделал вывод, что эти видеозаписи подпадают под категорию электронных доказательств. При этом электронные доказательства должны быть подписаны цифровой подписью. Однако, исследуя допустимость этих доказательств, суд обратил внимание на то, что указанные видеозаписи инспектор не засвидетельствовал электронной цифровой подписью.

Исходя из этого факта, суд сделал вывод, что предоставленные инспектором в суд видеозаписи не являются допустимыми доказательствами нарушения. На этом основании суд отменил штраф полиции из-за отсутствия допустимых доказательств.

Таким образом, наличие в действиях водителя нарушения не освобождает инспектора от обязанности соблюдения процедуры наложения штрафа. А также не освобождает от обязанности предоставления в подтверждение нарушения доказательств, оформленных в соответствии с требованиями закона.