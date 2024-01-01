Где размещены камеры контроля скорости, которые чаще всего штрафуют украинских водителей

Только одна камера контроля скорости на “Киев-Чоп” в Житомирской области принесла бюджету с начала года в виде выписанных штрафов на 18 миллионов гривен.

Такие данные "Телеграф" получил от Министерства внутренних дел (МВД). Ведомство назвало ТОП-10 самых эффективных камер (комплексов автофиксации нарушений правил дорожного движения) в 2024 году. Чтобы другие водители не попадали в эту статистику, публикуем ТОП-10 камер, которые собрали больше всего штрафов.

Также интересно заработало еще 43 камеры видеофиксации



Какие камеры зафиксировали больше всего нарушений:

1. Дедовичи на трассе "Киев – Чоп"

С 1 января по 31 августа 2024 года наибольшее количество нарушений зафиксировала камера на трассе M-06 "Киев – Чоп" на Житомирщине. Здесь выписали 68 855 штрафов на сумму 18 миллионов 839 тысяч 888 грн.

Камера установлена на отрезке дороги между Ровно и Житомиром, а именно в селе Дедовичи в направлении Киева (км 247+134). Здесь действует ограничение 70 км/ч.

GPS координаты: 50.607833, 27.365667

Кстати. В первом полугодии 2024 года сеть заправок AMIC ENERGY уплатила в бюджеты всех уровней года почти 1,2 млрд грн. Это один из крупнейших показателей по уплате налогов среди отечественных сетей автозаправок. Сегодня AMIC ENERGY продолжает свою миссию содействия экономическому развитию и укреплению обороноспособности Украины. Узнать больше о компании и ее проектах можно по ссылке. Рекламная информация

2. Ксаверовка в Винницкой области

На втором месте камера на трассе M-30 "Стрый – Умань – Днепр – Изварино" в Ксаверовке на участке пути из Винницы в Хмельницкий. Здесь установлено ограничение скорости 50 км/ч.

Она принесла бюджету 65 228 штрафов на сумму 16 миллионов 412 тысяч 980 грн.

GPS координаты: 49.258878911, 28.298919312.

3. Красное из Львова

Камера на участке М-09 Тернополь – Рава-Руська, км 66+283 (Львовская обл.). Здесь выписали 67 222 административных постановления на сумму 14 миллионов 581 тысяч 560 грн.

Камера установлена в н.п. Красное Львовской области. Там действует ограничение скорости в 50 км/ч.

GPS координаты: 49.805139, 24.767028

4. Объездная в Броварах

Камера на дороге M-01 "Киев – Чернигов – Хови Яриловичи" принесла 14 миллионов 302 тысяч 676 грн. Всего здесь вынесли 61 464 штрафа.

Ее расположение - км 28+342, то есть объездная в Броварах Киевской области. Максимальная скорость - 50 км/ч.

GPS координаты: 50.507083, 30.842250

Также интересно благодаря камере контроля скорости "зарабатывает" целое село

5. Днепровская набережная в Киеве

Камера в Киеве (по адресу Днепровская набережная / ул. Причальная) принесла 11 миллионов 511 тысяч 729 грн. Нарушителям выписали 63 277 административных постановлений.

Ограничение скорости здесь 50 км/час.

GPS координаты: 50.417382, 30.593149.

6. Чабаны на трассе "Киев – Одесса"

На трассе М-05 "Киев – Одесса" камера наблюдения принесла 60 436 административных постановлений на сумму 11 миллионов 922 тысяч 636 грн.

Участок известен многим: это Киевщина, км 15+740, село Чабаны в направлении с. Вита-Почтовая. Здесь действует ограничение 50 км/ч.

GPS координаты: 50.342830936, 30.417507574.

7. Глеваха на "Киев – Одесса"

Камера в направлении Киева 35+240 в Глеваховской ОТГ Киевской обл. на трассе M-05 "Киев – Одесса" принесла 9 081 033 грн. Всего составлено 41 335 административных постановлений.

Здесь действует ограничение в 50 км/ч.

GPS координаты: 50.214179175, 30.250308779.

8. Одаи на Ивано-Франковщине

Камера в селе Одаи Ивано-Франковской области помогла составить 39 132 административных постановления на сумму 8 миллионов 739 тысяч 578 грн. Здесь действует ограничение в 50 км/ч.

Это трасса H-10 "Стрый – Мамалыга", км 120+854.

GPS координаты: 48.815472, 24.844611

9. Старые Кривотулы на Ивано-Франковщине

Камера в Старых Кривотулах на Прикарпатье заработала на нарушителях ПДД 8 017 024 грн и помогла выписать 35 791 штраф. Она направлена на трассу H-10 "Стрый – Мамалыга", км 124+050, в направлении г. Отыния. Здесь действует ограничение в 50 км/ч.

GPS координаты 48.789417, 24.859556.

10. Окрестности Ивано-Франковска

Замыкает десятку камера в Ямнице Ивано-Франковской обл. на трассе H-09 "Мукачево – Львов", км 322+566. Камера помогла вынести 40 182 админпостановления на сумму 7 миллионов 759 тысяч 435 грн.

Здесь действует ограничение в 50 км/ч.

GPS координаты: 48.981222, 24.706028.

Кстати можно ли игнорировать новый зеленый знак превышения скорости

Какие нарушения стали самыми дорогими

В МВД отметили, что некоторые камеры фиксируют превышение скорости и нарушение правил движения и остановки на полосе для общественного транспорта.

Самый большой штраф за превышение скорости составляет 1700 грн, а за нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств – 680 грн.

Соответственно, сейчас это самые большие суммы за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Приносит ли это результат

Все общины, от которых поступили ответы, подтвердили эффективность камер на их территориях, говорят в МВД.

Кроме того, Департамент патрульной полиции сообщил, что за период до запуска системы фиксации в местах установки камер зарегистрировано втрое больше ДТП с погибшими и/или травмированными, чем за аналогичный период после запуска приборов контроля, что свидетельствует о снижении аварийности на местах установки.