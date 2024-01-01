Заработали еще 43 камеры видеофиксации превышения скорости: указываем адреса

Теперь на дорогах Украины общее количество комплексов фиксации достигло 308 единиц. Стационарные видеокомплексы фиксируют превышение скорости и другие нарушения ПДД.

На этом основании соответствующие службы полиции на местах формируют постановления водителям за превышение установленной скорости. О росте парка этих приборов сообщил на своих страницах в соцсети первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Напомним, ответственность по ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости) КУоАП наступает, когда водитель превышает скорость более чем на 20 км/ч. За это взимается штраф 340 грн.

Значительно больше придется заплатить за превышение скорости более чем на 50 км/ч. В таком случае нарушитель ПДД платит в бюджет 1700 грн.

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Один комплекс, установлен в г. Белая Церковь, имеет расширенный функционал. Кроме измерения и фиксации превышения установленных ограничений скорости движения, камера будет фиксировать нарушения правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств.

Расположение приборов:

г. Львов

ул. Любинская, 89, направление прибора, ул. Бабия,

ул. Богдановская, 44, направление прибора, ул. Пластовая,

ул. Кульпарковская, 93, направление прибора, ул. Городоцкая,

ул. Кульпарковская, 64-А, направление прибора ул. Садовая.

Львовская область

на 62 км+177 автодороги М-11 направление прибора г. Мостиска,

на 648 км+242 автодороги М-06 направление прибора с. Дубина,

на 58 км + 876 автодороги М-11 направление прибора г. Львов,

на 617 км+024 автодороги М-06 направление прибора с. Дулибы,

на 16 км + 281 автодороги М-10 направление прибора с. Страдч,

на 13 км+317 автодороги М-11 направление прибора г. Львов,

на 71 км+630 автодороги М-11 направление прибора г. Львов,

на 433 км + 537 автодороги Н-09 направление прибора г. Львов.

г. Николаев

просп. Центральный, 93, направление прибора ул. Малая Морская.

Николаевская область

на 191 км+346 автодороги Н-24 направление прибора г. Николаев.

г. Ровно

ул. Киевская, 92, направление прибора ул. Федорова,

ул. Киевская, 92, направление прибора ул. Защитников Мариуполя,

ул.Соборная, 416, направление прибора ул. Евгения Плужника

Ровенская область

на 325 км+770 автодороги М-06 направление прибора с. Круглое,

на 339 км+091 автодороги М-06 направление прибора г. Здолбунов.

г. Черкассы

ул. Вячеслава Черновола, 119, направление прибора ул. Гетмана Сагайдачного,

ул. Сумгаитская, 21, направление прибора ул. Виталия Вергая,

сумгаитская, 21, направление прибора ул. Академика Королева.

Киевская область

с. Белогородка, Бучанский р-н, ул. Владимирская (возле ул. Завальная, 2) направление прибора ул. Киевская.

г. Белая Церковь

бульв. Александрийский, 54, направление прибора ул. Фастовская (+ нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств).

Винницкая область

на 417 км+514 автодороги М-30 направление прибора г. Винница,

на 368 км+580 автодороги М-30 направление прибора. г. Винница

на 368 км + 488 автодороги М-30 направление прибора поселка Литин,

на 307 км+084 автодороги М-21 направление прибора г. Винница.

Волынская область

на 54 км+015 автодороги Н-22 направление прибора с. Маньков,

на 142 км+324 автодороги М-19 направление прибора с. Княгининок.

Ивано-Франковская область

на 224 км+687 автодороги Н-09 направление прибора поселка Ворохта,

на 260 км+135 автодороги Н-09 направление прибора поселка Делятин,

на 271 км+228 автодороги Н-09 направление прибора г. Ивано-Франковск,

на 181 км+215 автодороги Н-10 направление прибора поселка Заболотов,

на 83 км+308 автодороги Н-10 направление прибора г. Калуш,

на 233 км+618 автодороги H-09 направление прибора г. Яремче.

Тернопольская область

на 48 км + 821 автодороги Н-18 направление прибора г. Ивано-Франковск,

на 12 км + 205 автодороги М-09 направление прибора г. Тернополь,

на 316 км+542 автодороги М-19 направление прибора г. Тернополь,

на 154 км+464 автодороги М-30 направление прибора г. Тернополь.

Хмельницкая область

на 250 км+404 автодороги Н-25 направление прибора г. Староконстантинов.

Одесская область

на 20 км+980 автодороги М-28 направление прибора г. Южное

Житомирская область

на 247 км+239 автодороги М-06 направление прибора г. Ровно.