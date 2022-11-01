На дорогах могут появиться камеры, обнаруживающие пьяных водителей: искусственный интеллект научили распознавать пьяного дистанционно.

Авторы системы говорят, что она может быть полезна в местах, где вождение в нетрезвом состоянии и поведение в нетрезвом виде распространенными проблемами. Искусственный интеллект буквально по фотографии может обнаружить опьяневшего человека. Оценивая инфракрасные изображения лиц, система определяет опьянение с точностью 93%.

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Кха Ту Хюй и Хюй Фуонг Тхань Нгуен из вьетнамского Национального университета Хошимина объясняют, что предыдущие усилия по разработке способа обнаружения опьянения были сосредоточены на глазах, положении головы или показателях функционального состояния. Однако такие системы могут давать ложные результаты.

Команда отмечает, что анализ тепловизионных изображений предлагает более однозначный подход, который также неинвазивный и может позволить властям проверять людей в центре городов или на мероприятиях, где вероятно употребляется алкоголь, и люди могут решать ехать домой за рулем.

Авторы говорят, что важно, чтобы система для идентификации людей в состоянии алкогольного опьянения имела очень низкий уровень ложных результатов. В любой такой системе всегда найдется компромисс, но оптимизация классификации с помощью больших обучающих наборов данных на разнообразной популяции тепловых изображений должна приблизить ее к идеалу.